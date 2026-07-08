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भदोही के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्र पर बड़ा एक्शन, 100 करोड़ 25 लाख की संपत्ति कुर्क

भदोही के पूर्व विधायक व बाहुबली विजय मिश्र पर हत्या और रंगदारी जैसे 70 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह वर्तमान में आगरा जेल में बंद हैं.

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भदोही के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्र पर बड़ा एक्शन, 100 करोड़ 25 लाख की संपत्ति कुर्क
उत्तर प्रदेश के भदोही के ज्ञानपुर से पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्र की करोड़ों की संपत्ति जब्त

UP News: भदोही के पूर्व विधायक व बाहुबली विजय मिश्रा के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है. जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में स्थित उनकी 100.25 करोड़ रुपये की दाल मिल को कुर्क कर लिया गया. दाल मिल लल्ली एग्रो इंडस्ट्रीज के नाम से संचालित हो रही थी. पुलिस के अनुसार, यह संपत्ति अपराध से अर्जित अवैध धन से बनाई गई थी. वहीं दामाद के नाम से विजय मिश्र द्वारा संपत्ति का क्रय करने का आरोप है. भदोही जिला प्रशासन की टीम ने महाराष्ट्र के धाराशिव में जाकर संपत्ति जब्त की.

भदोही जिला प्रशासन ने कार्रवाई की

मंगलवार को पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कुर्की की पूरी प्रक्रिया पूरी की. पुलिस के मुताबिक, विजय मिश्र और उनके गैंग की आर्थिक गतिविधियों की जांच के दौरान इस दाल मिल का पता चला. वहीं मिल का संचालन विजय मिश्र के दामाद के नाम से किया जा रहा था.

विजय मिश्र पर 70 से अधिक मुकदमे दर्ज

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, व‍िजय म‍िश्र के ख‍िलाफ 70 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. हत्या, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन मामलों के अलावा उस पर वाराणसी की एक गायिका से दुष्कर्म करने का भी आरोप है. फिलहाल वो आगरा जेल में बंद हैं. वहीं सात मामलों में उन्हें दोषी ठहराया जा चुका है. इसी साल एक अदालत ने विजय मिश्र,जीत नारायण, संतराम और बलराम को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी. बता दें कि पूर्व विधायकके खिलाफ अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई जारी है. 

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