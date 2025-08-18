वैभव सूर्यवंशी को मौका दो...एशिया कप के लिए टीम चयन से पहले पूर्व कप्तान ने की बड़ी मांग

Srikkanth on Vaibhav Suryavanshi: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत आगामी एशिया कप 2025 के लिए 14 वर्षीय सनसनी वैभव सूर्यवंशी को 15 सदस्यीय टीम इंडिया में शामिल करने की वकालत की है. श्रीकांत का मानना ​​है कि जब असाधारण प्रतिभा और फॉर्म मौजूद हो तो उम्र बाधा नहीं होनी चाहिए. श्रीकांत ने ऐसे समय में यह मांग उठाई है जब 19 अगस्त को भारतीय टीम का ऐलान संभावित है. 9 से 28 सितंबर तक यूएई में होने वाले टी20 एशिया कप के लिए भारतीय टीम में हर पोजिशन के लिए पहले ही काफी जंग है.

आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन के दम पर वैभव सूर्यवंशी ने सनसनी मचाई थी. राजस्थान की तरफ से अपना आईपीएल डेब्यू करने वाले इस खिलाड़ी ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 35 गेंदों में शतक लगाकर आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक बनाया था. उन्होंने उस फॉर्म को भारत के इंग्लैंड के अंडर-19 दौरे पर भी जारी रखा, जहां उन्होंने पांच मैचों में 355 रन बनाए, जिसमें चौथे वनडे में 143 रन भी शामिल थे.

वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम में शामिल करने को लेकर क्रिस श्रीकांत ने कहा,"आपको साहसपूर्वक खेलना होगा. उसे इंतजार न कराएं. ऐसी बातें न कहें कि उसे परिपक्व होने दें. वह पहले से ही उल्लेखनीय परिपक्वता के साथ खेल रहा है. उसकी शॉट-मेकिंग दूसरे स्तर पर है. अगर मैं अध्यक्ष होता, तो मैं उसे 15 में शामिल करता."

पूर्व चयनकर्ता ने भारत के ओपनिंग कॉम्बिनेशन की भी भविष्यवाणी की. उन्होंने पहली पसंद के सलामी बल्लेबाज के रूप में अभिषेक शर्मा का समर्थन किया. इसके अलावा उन्होंने दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज के लिए सूर्यवंशी, साई सुदर्शन और शुभमन गिल के बीच से चयन करने की बात कही.

श्रीकांत ने कहा, "मेरे हिसाब से सैमसन को लेकर संशय है. सलामी बल्लेबाज की मेरी पहली पसंद अभिषेक शर्मा हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है. मेरे पास दो और सलामी बल्लेबाज होंगे. मेरी पसंद वैभव सूर्यवंशी या साई सुदर्शन होंगे, जिसमें एक विकल्प के रूप में शुभमन गिल होंगे. वह शानदार रहे हैं. मुझे लगता है कि यह यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी और साई सुदर्शन होने चाहिए. मैं इन तीन में से दो को लूंगा. यही मेरी प्राथमिकता होगी."

टी20 वर्ल्ड कप के बाद से भारत के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन टीम के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं. दोनों ही खिलाड़ियों को टीम मैनेजमेंट से सपोर्ट मिला है. इसके अलावा मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी दोनों का समर्थन किया है. अभिषेक ने 33.43 की औसत और 193.84 की स्ट्राइक रेट से 535 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक भी शामिल हैं. सैमसन ने तीन शतक लगाए हैं. 17 मैचों में उनका स्ट्राइक रेट 171.47 का रहा है.

