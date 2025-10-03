IND vs WI: टेस्ट करियर का पहला शतक लगाते ही ध्रवु जुरेल का अनोखा सेलिब्रेशन हुआ वायरल, जानिए क्या है इसका मतलब

Dhruv Jurel Century Celebration Viral IND vs WI 1st Test: अहमदाबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने अपने करियर का पहला शतक लगाया. 190 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की. यह जुरेल का टेस्ट करियर और टीम इंडिया की जर्सी में पहला शतक है. इस खास मौके को उन्होंने अपने पिता को समर्पित किया, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया.

जुरेल ने शतक पूरा करने के बाद बल्ले को राइफल की तरह उठाकर सैल्यूट किया और फिर हेलमेट उतारकर बल्ला ऊंचा कर अपना जश्न मनाया. यह सेलिब्रेशन उन्होंने अपने पिता को डेडिकेट किया, जो कारगिल युद्ध में देश की सेवा कर चुके हैं.

Photo Credit: BCCI

चोटिल ऋषभ पंत की गैरमौजूदगी में जुरेल को इस सीरीज में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी मिली है और उन्होंने पहले ही मैच में शानदार प्रदर्शन कर खुद को साबित कर दिया.

जुरेल 210 गेंदों पर 125 रन बनाकर आउट हुए. उनकी पारी में 15 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए जुरेल ने शुरू में संयम दिखाया, फिर जैसे ही क्रीज पर जमे, उन्होंने तेज रफ्तार से रन बनाते हुए अर्धशतक लगाया और फिर शानदार शतक पूरा किया.