डेवाल्ड ब्रेविस ने जिस गेंद पर लगाया छक्का, वो गेंद लेकर भागने लगा फैन, VIDEO देख लोटपोट हो जाएंगे आप

Dewald Brevis, Australia vs South Africa, 3rd ODI: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफीका के बीच मकाय में खेले गए आखिरी वनडे में एक फैन को गेंद लेकर भागते हुए देखा गया.

डेवाल्ड ब्रेविस ने जिस गेंद पर लगाया छक्का, वो गेंद लेकर भागने लगा फैन, VIDEO देख लोटपोट हो जाएंगे आप
Dewald Brevis
  • डेवाल्ड ब्रेविस ने छठे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंदों में 49 रन बनाए और पांच छक्के लगाए.
  • ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट की एक गेंद को पुल कर स्टेडियम के बाहर भेजा.
  • मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवरों में दो विकेट पर 431 रन बनाए, जिसमें कई बल्लेबाजों ने अर्धशतक और शतक लगाए.
Dewald Brevis, Australia vs South Africa, 3rd ODI: दक्षिण अफ्रीकी टीम को जरुर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे में शिकस्त का सामना करना पड़ा. मगर मैच के दौरान डेवाल्ड ब्रेविस ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की. उसे देख हर कोई मोहित हो गया. टीम के लिए छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कुल 28 गेंदों का सामना किया. इस बीच देखते ही देखते 175.00 की स्ट्राइक रेट से 49 रन कूट डाले. इस दौरान उनके बल्ले से दो चौके और पांच खूबसूरत छक्के देखने को मिले. मैच के दौरान जेवियर बार्टलेट के ओवर में उन्होंने एक ऐसा छक्का जड़ा. जिसे देख हर कोई हैरान रह गया.

दरअसल, 26 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ने ओवर की एक गेंद ब्रेविस के शरीर को निशाना बनाकर डाला था. जहां पहले से तैयार अफ्रीकी युवा स्टार ने पुल करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया. ब्रेविस की तरफ से लगाए गए इस शॉट में इतना जान था कि गेंद स्टेडियम पार चली गई. जहां मैच का लुत्फ उठा रहे कुछ फैंस के बीच गेंद को पकड़ने की होड़ लग गई.

हद्द तो तब हो गई जब एक क्रिकेट प्रेमी गेंद को पाते ही लेकर भागने लगा. मगर कर्मचारियों के हस्तक्षेप करने के बाद उसने गेंद वापस करने का इरादा बनाया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि बेहद ही मजेदार है.

आखिरी वनडे में अफ्रीका को मिली शिकस्त

शुरूआती दो वनडे जितने वाली अफ्रीकी टीम आखिरी वनडे को अपने नाम करने में नाकामयाब रही. मकाय में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवरों में दो विकेट के नुकसान पर 431 रन बनाए थे. जिसमें ट्रेविस हेड ने 103 गेंद में 142, कैप्टन मिचेल मार्श ने 106 गेंद में 100, कैमरून ग्रीन ने 55 गेंद में नाबाद 118 और एलेक्स केरी ने 37 गेंद में नाबाद 50 रनों का योगदान दिया.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 432 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी अफ्रीकी टीम 24.5 ओवरों में 155 रनों पर ढेर हो गई. डेवाल्ड ब्रेविस (49) के अलावा टोनी डी जोरजी ने 30 गेंदों में 33 रनों का योगदान दिया. मगर ये पारियां भी उसकी हार को टाल नही पाई. नतीजन उन्हें 276 रनों के बड़े अंतर से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

South Africa, Dewald Brevis, Cricket
