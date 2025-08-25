विज्ञापन
Sourav Ganguly: 'दादा' बने हेड कोच, जाने कैसा रहा है उनका अबतक का सफर

Sourav Ganguly Named Head Coach Of SA20 Team Pretoria Capitals: सौरव गांगुली अपनी नई पारी का आगाज करने जा रहे हैं. एसए20 के चौथे सीजन का आगाज 26 दिसंबर 2025 से हो रहा है. जहां वह प्रिटोरिया कैपिटल्स के मुख्य कोच की भूमिका में नजर आएंगे.

Sourav Ganguly: 'दादा' बने हेड कोच, जाने कैसा रहा है उनका अबतक का सफर
Sourav Ganguly
  • टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली एसए20 के चौथे सीजन में प्रिटोरिया कैपिटल्स के मुख्य कोच होंगे.
  • प्रिटोरिया कैपिटल्स ने पिछले दो सीजन में खराब प्रदर्शन के कारण गांगुली को कोचिंग जिम्मेदारी सौंपी है.
  • सौरव गांगुली ने पहले कभी हेड कोच का पद संभाला नहीं है, वे आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के मेंटर रह चुके हैं.
Sourav Ganguly Named Head Coach Of SA20 Team Pretoria Capitals: क्रिकेट के गलियारों से बढ़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली अपनी नई पारी का आगाज करने जा रहे हैं. एसए20 के चौथे सीजन का आगाज 26 दिसंबर 2025 से हो रहा है. जहां वह प्रिटोरिया कैपिटल्स के मुख्य कोच की भूमिका में नजर आएंगे. 'दादा' से पहले ये अहम जिम्मेदारी पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर जोनाथन ट्रॉट के कंधों पर थी. मगर आगामी सीजन में अब सौरव गांगुली इस भूमिका में नजर आएंगे.

पिछले दो सीजन में धमाल नहीं मचा पाई है प्रिटोरिया कैपिटल्स

एसए20 के पिछले दो सीजन 2023-24 और 2024-25 में प्रिटोरिया कैपिटल्स का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. उसके खस्ता हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टीम दोनों बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही थी. जिसकी वजह से आगामी सीजन के लिए फ्रेंचाइजी ने यह बड़ा बदलाव किया है.

बतौर कोच 'दादा' का करियर

प्रिटोरिया कैपिटल्स को उम्मीद है कि 'दादा' की देखरेख में जरुर टीम की किस्मत बदलेगी. मगर बतौर हेड कोच उन्होंने अबतक कभी काम नहीं किया है. 53 वर्षीय गांगुली 2015 से 2019 के बीच बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रहे.

इसके बाद आईपीएल की मशहूर टीम दिल्ली कैपिटल्स में उन्होंने मेंटर के रूप में योगदान दिया. हालांकि, बीसीसीआई के अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने जल्द ही फ्रैंचाइजी का साथ छोड़ दिया.

सौरव गांगुली का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें सौरव गांगुली के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो वह देश के लिए कुल 113 टेस्ट और 311 वनडे खेलने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से टेस्ट की 188 पारियों में 42.18 की औसत से 7212 और वनडे की 300 पारियों में 40.73 की औसत से 11363 रन निकले.

गांगुली के नाम टेस्ट क्रिकेट में एक दोहरा शतक, 16 शतक और 35 अर्धशतक दर्ज है. इसके अलावा वनडे में क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 22 शतक और 72 अर्धशतक देखने को मिले हैं.

