विज्ञापन
विशेष लिंक

AUS vs SA, 1st ODI : वनडे करियर की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले दुनिया के 6 बल्लेबाज, डेवाल्ड ब्रेविस ने रचा इतिहास

Dewald Brevis record in ODIs: डेवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis) ने वनडे क्रिकेट में ऐसा करिश्मा किया है जिसने विश्व क्रिकेट को हैरत में डाल दिया है.

Read Time: 2 mins
Share
AUS vs SA, 1st ODI : वनडे करियर की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले दुनिया के 6 बल्लेबाज, डेवाल्ड ब्रेविस ने रचा इतिहास
Batsmen who hit a six on the first ball of their ODI career, ब्रेविस ने रचा इतिहास
  • डेवाल्ड ब्रेविस ने अपने वनडे करियर की पहली गेंद पर छक्का लगाकर एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है.
  • ब्रेविस वनडे इतिहास के छठे बल्लेबाज हैं जिन्होंने पहली गेंद पर छक्का लगाया है और दूसरे साउथ अफ्रीकी.
  • पहले वनडे मैच में साउथ अफ्रीका ने 50 ओवर में आठ विकेट पर 296 रन बनाए थे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Dewald Brevis record: बेबी एबी' (Baby AB) के नाम से विख्यात डेवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच (Australia vs South Africa, 1st ODI)  में एक ऐसा कारनामा किया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी.  ब्रेविस भले ही अपने डेब्यू वनडे मैच में केवल 6 रन ही बना सके, लेकिन 6 रन बनाने के लिए उन्होंने अपने वनडे करियर की पहली गेंद पर छक्का लगाया था. ऐसा कर ब्रेविस ने एक अनोखा महारिकॉर्ड अपने नाम जोड़ लिया. डेवाल्ड ब्रेविस वनडे क्रिकेट के इतिहास में करियर की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले दुनिया के छठे बल्लेबाज बन गए और साथ ही दूसरे साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज बने. उनसे पहले ऐसा कारनामा वनडे में जोहान लॉ, ईशान किशव, जावेज दाउंद, क्रेग वैलेस, रिचर्ड नगारवा ने किया था. (Cricketer to hit six on first ball of their ODI career)

Latest and Breaking News on NDTV

ODI करियर की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले बल्लेबाज़ (Batsmen who hit a six on the first ball of their ODI career)

जोहान लॉ (साउथ अफ्रीका)
ईशान किशन (भारत)
जावेद दाऊद (कनाडा)
क्रेग वैलेस (स्कॉटलैंड)
रिचर्ड नगारवा (ज़िम्बाब्वे)
डेवाल्ड ब्रेविस (साउथ अफ्रीका)

इसके अलावा पहले वनडे मैच की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी की थी और 50 ओवर में 8 विकेट पर 296 रन बनाने में सफल रही. अफ्रीकी टीम की ओर से एडन मार्करम ने सबसे ज्यादा 82 रन बनाए थे. वहीं, मैथ्यू ब्रीट्ज़के ने 57 रन की पारी खेली थी. इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए केवल 198 रन ही बना सकी. मिचेल मार्श ने सबसे ज्यादा 88 रन बनाए थे. साउथ अफ्रीका की ओर से केशव महाराज ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने का कमाल किया था. 

Latest and Breaking News on NDTV

(Keshav Maharaj) , साउथ अफ्रीकी स्पिनर केशव महाराज को उनकी करिश्माई गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.  साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीम वनडे सीरीज में तीन मैच खेलेगी (South Africa tour of Australia, 2025) सीरीज का दूसरा वनडे मैच 22 अगस्त को खेला जाएगा. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dewald Brevis, South Africa, Australia, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com