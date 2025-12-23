WPL 2026: भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाली जेमिमा रोड्रिग्स का हुआ प्रमोशन, दिल्ली कैपिटल्स ने बनाया कप्तान

Delhi Capitals Appoint Jemimah Rodrigues captain: दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 सत्र से पहले भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स को कप्तान नियुक्त किया. पच्चीस वर्षीय रोड्रिग्स ने हाल ही में आईसीसी महिला विश्व कप में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 339 रनों के रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबाद 127 रन की शानदार पारी खेली थी.

रोड्रिग्स ने यहां जारी विज्ञप्ति में कहा,"दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान बनना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है. मैं टीम के मालिकों और सपोर्ट स्टाफ की आभारी हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताते हुए मुझे इस टीम का नेतृत्व करने का मौका दिया." उन्होंने आगे कहा,"विश्व कप जीतना और अब महिला प्रीमियर लीग के पहले सत्र से मेरे दिल में खास जगह रखने वाली फ्रेंचाइजी में यह शानदार अवसर मिलना मेरे और मेरे परिवार के लिए सचमुच एक सपने जैसा साल रहा है."

दिल्ली कैपिटल्स ने डब्ल्यूपीएल की शुरुआती नीलामी में सबसे पहले रोड्रिग्स को ही चुना था. उन्होंने 27 डब्ल्यूपीएल मैचों में 139.67 के स्ट्राइक रेट से 507 रन बनाए हैं. वह लीग के तीनों सत्र के फाइनल खेलने वाली खिलाड़ियों में शामिल है. पिछले महीने नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी द्वारा ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग को टीम से रिलीज किए जाने के बाद रोड्रिग्स ने दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी संभाली है.

उन्होंने कहा,"मैंने पिछले तीन वर्षों में बहुत कुछ सीखा है और दिल्ली कैपिटल्स के साथ अपने कुछ बेहतरीन पल साझा किए हैं. हमारे पास एक मजबूत टीम है और मैं मैदान में उतरने के लिए उत्सुक हूं क्योंकि हम एक बहुत ही सफल सत्र की उम्मीद कर रहे हैं. हम उस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं जो पिछले तीन सालों से हमसे दूर रहा है."

रोड्रिग्स ने 113 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 14 अर्धशतक की मदद से 2,444 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 30.93 है. उन्होंने भारत के लिए 59 वनडे मैच में तीन शतक और आठ अर्धशतक सहित 1,749 रन बनाए हैं. दिल्ली कैपिटल्स 10 जनवरी को नवी मुंबई में डब्ल्यूपीएल 2026 के अपने पहले मैच में मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी.

