ICC Womens World Cup: हार, हार और फिर जीत, देश की बेटियों ने ऐसे बदल दी कहानी, VIDEO

ICC Women's World Cup 2025: नाकामयाबियों की बेड़ियों को तोड़ते हुए भारतीय महिला खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है. वह आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली दुनिया की चौथी टीम बन गई हैं. भारतीय महिला टीम के पास पहले भी वर्ल्ड कप चैंपियन बनने का सुनहरा मौका आया था. हालांकि, उस दौरान वह इस मौके को भुनाने से चूक गई थीं. बात करें भारतीय महिला टीम के उन 3 सुनहरे पलों के बारे में जब-जब उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया तो वो कुछ इस प्रकार है.

2005 महिला वर्ल्ड कप

भारतीय महिला टीम ने पहली बार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए महिला वर्ल्ड कप 2005 के फाइनल में जगह बनाई थी. उस दौरान फाइनल मुकाबले में भारतीय शेरनियों की भिड़त ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों के साथ हुई थी. हालांकि, लीग राउंड जैसा प्रदर्शन वह फाइनल में नहीं कर पाईं. जिसकी वजह से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा.

फाइनल मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने 50 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 215 रन बनाए थे. जिसका पीछा करते हुए पूरी भारतीय महिला टीम 46 ओवरों में 117 रनों पर ढ़ेर हो गई. नतीजन उन्हें 98 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

2017 महिला वर्ल्ड कप

भारतीय टीम ने दूसरी बार साल 2017 में महिला वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में जगह बनाई. इस बार उनकी भिड़त इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के साथ हुई. जहां पूरी संभावना नजर आ रही थी कि भारतीय महिला टीम वर्ल्ड कप के सूखे को समाप्त कर देगी. मगर यहां भी उन्हें नाकामयाबी का सामना करना पड़ा और फाइनल मुकाबले में महज 9 रन के करीबी अंतर से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

2025 महिला वर्ल्ड कप

पिछले 2 नाकामयाबियों को पीछे छोड़ते हुए आखिरकार भारतीय महिला ने इस बार अपने वर्ल्ड कप के सपने को साकार कर दिया है. फाइनल मुकाबले में इस बार उनकी भिड़त दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम के साथ हुई थी. जहां वह बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खिताब पर कब्जा जमाने में कामयाब रहीं.

