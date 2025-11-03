ICC Women's World Cup 2025: भारत के जीत की 5 नायिकाएं, जिन्होंने सपने को हकीकत में बदल दिया

ICC Women's World Cup 2025: आखिरकार लंबे समय का इंतजार समाप्त हो चुका है. भारतीय महिला टीम ने नवीं मुंबई में दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम को 52 रनों से शिकस्त देते हुए वर्ल्ड कप के चले आ रहे सूखे को समाप्त कर दिया है. टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 2 नवंबर को भारतीय महिला टीम और दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम के बीच नवी मुंबई में खेला गया. जहां टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 298 रन बनाने नें कामयाब हुई थी. भारत की तरफ से जीत के लिए मिले 299 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए विपक्षी टीम 45.3 ओवरों में 246 रनों पर ही ढेर हो गई. जिसके बाद भारतीय बेड़े में जीत की लहर दौड़ पड़ी. बात करें भारतीय महिला टीम की इस ऐतिहासिक जीत में किन 5 खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं.

दीप्ति शर्मा

पूरे टूर्नामेंट के दौरान दीप्ति शर्मा का जलवा रहा. उन्होंने केवल गेंद से ही नहीं, बल्ले से भी भारतीय टीम की जीत में अहम योगदान दिया. टीम के लिए गेंदबाजी के दौरान उन्होंने 9 मैच खेलते हुए 9 पारियों में 20.40 की औसत से 22 सफलता प्राप्त की. इसके अलावा बल्लेबाजी के दौरान 7 पारियों में 30.71 की औसत से 215 रन बनाए. पूरे टूर्नामेंट के दौरान उनके बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' के अवॉर्ड से नवाजा गया.

स्मृति मंधाना

महिला स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना का प्रदर्शन भी पूरे टूर्नामेंट के दौरान शानदार रहा. उनके बेहतरीन खेल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह संपन्न हुए महिला वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की दूसरी खिलाड़ी रहीं. महिला वर्ल्ड कप 2025 में मंधाना ने भारतीय महिला टीम की तरफ से कुल 9 मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच 9 पारियों में 54.25 की औसत से 434 रन बनाने में कामयाब रहीं.

हरमनप्रीत कौर

महिला टीम की इस ऐतिहासिक जीत में हरमनप्रीत कौर के प्रदर्शन को कौन भूल सकता है. उन्होंने ना केवल कप्तानी बल्कि अपनी उम्दा बल्लेबाजी के साथ-साथ फील्डिंग से भी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. टीम के लिए उन्होंने कुल 9 मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच वह 8 पारियों में 32.50 की औसत से 260 रन बनाने में कामयाब रहीं.

शेफाली वर्मा

फाइनल मुकाबले में शेफाली वर्मा ने जिस तरह का ऑलराउंड खेल दिखाया. उसके लिए पूरी दुनिया हमेशा उन्हें याद रखेगी. टीम के लिए बल्लेबाजी के दौरान पहले उन्होंने 78 गेंदों में 111.53 की स्ट्राइक रेट से 87 रन की अर्धशतकीय पारी खेली. उसके बाद गेंदबाजी के दौरान विकट परिस्थितियों में 2 अहम सफलता प्राप्त करते हुए टीम की वापसी करवाई.

श्री चरणी

युवा स्पिनर श्री चरणी की भी जितनी सराहना की जाए, उतनी कम है. पूरे टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने ना केवल किफायती गेंदबाजी की. बल्कि दीप्ति शर्मा के बाद भारतीय टीम की तरफ से टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाली दूसरी गेंदबाज रहीं. चरणी ने महिला वर्ल्ड कप में कुल 9 मैच खेले. इस बीच वह 9 पारियों में 27.64 की औसत से 14 विकेट चटकाने में कामयाब रहीं.

