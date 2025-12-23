विज्ञापन
ICC Rankings: स्मृति मंधाना की बादशाहत खत्म, दीप्ति शर्मा T20I में बनी नंबर-1, जानें बाकी खिलाड़ियों का हाल

ICC Rankings: स्टार भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा मंगलवार को अपने करियर में पहली बार आईसीसी महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गईं.

ICC Rankings: स्मृति मंधाना की बादशाहत खत्म, दीप्ति शर्मा T20I में बनी नंबर-1, जानें बाकी खिलाड़ियों का हाल
Deepti Sharma: दीप्ति शर्मा T20I में बनी नंबर-1
  • भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में पहली बार शीर्ष स्थान पर पहुंची हैं
  • दीप्ति शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में 20 रन देकर एक विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को पीछे छोड़ा है
  • महिलाओं की वनडे रैंकिंग में अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने स्मृति मंधाना को पछाड़कर नंबर वन बन गई हैं
ICC Rankings, Deepti Sharma Number-1: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा टी20 फॉर्मेट की नई नंबर वन गेंदबाज बन गई हैं. स्टार भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा मंगलवार को अपने करियर में पहली बार आईसीसी महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गईं. विशाखापत्तनम में श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 28 साल की ऑफ स्पिनर दीप्ति ने 20 रन देकर एक विकेट चटकाया और इस प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज एनाबेल सदरलैंड को पछाड़कर शीर्ष पर पहुंच गईं. दीप्ति ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज से एक रेटिंग अंक आगे 737 अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर हैं. 

तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी पांच स्थान के फायदे से 36वें स्थान पर हैं जबकि स्पिनर श्री चरणी 19 स्थान की लंबी छलांग के साथ 69वें स्थान पर पहुंच गईं. शीर्ष दस में दीप्ति एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं. दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान की सादिया इकबाल हैं. दोनों को 1-1 स्थान का नुकसान हुआ है. चौथे स्थान पर इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टन और पांचवें स्थान पर लॉरेन बेल हैं. छठे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका की एन मल्बा, सातवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वॉरहेम, आठवें पर इंग्लैंड की चॉर्ली डेन, नौवें स्थान पर वेस्टइंडीज की एफी फ्लेचर और दसवें स्थान पर पाकिस्तान की नशरा संधु हैं. 

महिलाओं की नई वनडे रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट एक बार फिर से स्मृति मंधाना को पछाड़ते हुए नंबर वन स्थान पर काबिज हो गई हैं. उन्हें एक स्थान का फायदा हुआ है. मंधाना दूसरे स्थान पर हैं, उन्हें एक स्थान का नुकसान हुआ है. 

तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की एश्ले गार्डनर, चौथे स्थान पर नट सेवियर ब्रंट, पांचवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी, छठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की एलीसा हिली, सातवें स्थान पर न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन, आठवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की एल्सी पेरी, नौवें स्थान पर हेली मैथ्यूज और दसवें स्थान पर भारत की जेमिमा रोड्रिग्ज हैं. महिलाओं की वनडे रैंकिंग में सिर्फ मंधाना और वोल्वॉर्ड्ट की रैंकिंग में ही बदलाव दिखा है.

महिलाओं की टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी पहले, वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज दूसरे, भारत की स्मृति मंधाना तीसरे, ऑस्ट्रेलिया की ताहिला मैकग्राथ चौथे, दक्षिण अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट पांचवें, श्रीलंका की चमारी अट्टपट्टू छठे, दक्षिण अफ्रीका की तंजिम ब्रिट्स सातवें, न्यूजीलैंड की सुजी बेट्स आठवें और भारत की जेमिमा रोड्रिग्स नौवें स्थान पर हैं. रोड्रिग्स को पांच स्थान का फायदा हुआ है. शेफाली वर्मा दसवें स्थान पर हैं. उन्हें एक स्थान का नुकसान हुआ है.

Deepti Sharma, Smriti Mandhana, Cricket
