कछुए की चाल और बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पर कोई शक नहीं! खामखां बना रखा है तिसमारखां

बाबर आजम (Babar Azam) के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं. वह पिछले काफी समय से फॉर्म में आने के लिए जुझ रहे हैं. मगर उनका बल्ला साथ नहीं दे रहा है. यही मुख्य वजह है कि वह फॉर्म की तलाश में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं. जहां वह बिग बैश लीग (Big Bash League) में शिरकत कर रहे हैं. मगर यहां भी उनका बल्ला नहीं चल रहा है. खबर लिखे जाने तक उन्होंने सिडनी सिक्सर्स की तरफ से यहां कुल नौ मुकाबलों में हिस्सा लिया है. इस बीच नौ पारियों में दो अर्धशतक के बदौलत केवल 201 रन ही बना पाए हैं, जो उनकी मौजूदा छवि के हिसाब से सही नहीं कहा जा सकता है.

सिडनी थंडर के खिलाफ काफी स्लो नजर आए बाबर

टूर्नामेंट का 37वां मुकाबला शुक्रवार (16 जनवरी 2026) को सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर्स के बीच सिडनी में खेला गया. यहां सिडनी सिक्सर्स की टीम जीत हासिल करने में तो कामयाब रही. मगर बाबर ने जिस तरह से बल्लेबाजी की. उसे देख हर कोई हैरान था. क्योंकि मैच के दौरान उन्होंने जरूर 47 रन बनाए. मगर इसके लिए उन्होंने कुल 39 गेंदों का सामना किया. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 120.51 का था, जो कि मौजूदा टी20 के हालात के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं कहा जा सकता है.

Steven Smith denied a single to Babar Azam to keep himself on strike. pic.twitter.com/OL603qmM94 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 16, 2026

शायद ही बाबर को टी20 वर्ल्ड कप में मिले मौका

बिग बैश लीग में उनके प्रदर्शन को देख लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद ही टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में उन्हें जगह मिले. क्योंकि उनके साथ केवल फॉर्म का ही मसला नहीं है. वह इनफॉर्म होने के दौरान भी मैदान में काफी स्लो नजर आए हैं. जिससे टीम के अन्य बल्लेबाजों पर तेजी से रन बनाने का दबाव बनने लगता है.

बाबर का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बाबर आजम मौजूदा समय में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं. 2016 से खबर लिखे जाने तक उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से कुल 136 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 129 पारियों में 39.54 की औसत से 4429 रन निकले हैं.

बाबर के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में तीन शतक और 38 अर्धशतक दर्ज है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने ये रन 128.45 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं.

