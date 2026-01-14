विज्ञापन
Meg Lanning, Womens Premier League 2026: मेग लैनिंग ने इतिहास रच दिया है. महिला प्रीमियर लीग में वह 1000 या 1000 से अधिक रन बनाने वाली दुनिया की तीसरी खिलाड़ी बन गई हैं.

मेग लैनिंग ने रच दिया इतिहास, WPL में यह कारनामा करने वाली बनीं दुनिया की तीसरी खिलाड़ी. हरमनप्रीत को छोड़ा पीछे
Meg Lanning, Womens Premier League 2026: ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी मेग लैनिंग (Meg Lanning) ने इतिहास रच दिया है. महिला प्रीमियर लीग (Womens Premier League) में 1000 या 1000 से अधिक रन बनाने वाली दुनिया की तीसरी खिलाड़ी बन गई हैं. यहीं नहीं उन्होंने महिला प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) को पीछे भी छोड़ दिया है. 36 वर्षीय कौर ने महिला प्रीमियर लीग में 1016 रन बनाए हैं. वहीं मेग लैनिंग के रनों की संख्या 1019 हो चुकी है.

नैट साइवर ब्रंट ने महिला प्रीमियर लीग में बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

महिला प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज नैट साइवर ब्रंट के नाम दर्ज है. 33 वर्षीय ब्रंट ने यहां 2023 से खबर लिखे जाने तक 31 मैच खेलते हुए 31 पारियों में 45.87 की औसत से 1101 रन बनाए हैं. इस बीच उनके बल्ले से नौ अर्धशतक निकले हैं. 80 रनों की खेली गई नाबाद अर्धशतकीय पारी उनकी एक मैच में खेली गई सर्वश्रेष्ठ पारी है.

