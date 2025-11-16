VIDEO: मोहम्मद सिराज ने अपनी दनदनाती स्पीड से तोड़ दिया स्टंप, बिना पीछे मुड़े पवेलियन भागा बल्लेबाज

Mohammed Siraj , India vs South Africa: कोलकाता टेस्ट रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. मेहमान टीम को पहली पारी में 159 रनों पर ढेर करने के बाद भारतीय टीम ने उन्हें दूसरी पारी में भी सस्ते में पवेलियन लौटा दिया है. भारतीय टीम की तरफ से दूसरी पारी में सबसे सफल गेंदबाज रवींद्र जडेजा रहे. जिन्होंने 4 सफलता प्राप्त की. उनके अलावा मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव क्रमशः 2-2 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. इनके अलावा अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को 1-1 सफलता मिली.

मोहम्मद सिराज ने साइमन हार्मर को बोल्ड

मैच के दौरान भारतीय टीम के तेज तर्रार गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से साइमन हार्मर को बोल्ड किया. वह चर्चा में आ गए हैं. भारत की तरफ से पारी का 54वां ओवर लेकर मैदान में आए सिराज ने ओवर की तीसरी गेंद गुड लेंथ पर टप्पा खिलाते हुए हल्की सी अंदर की तरफ घुमाई. जहां हार्मर गेंद को परखने में नाकमयाब रहे और पूरी तरह से चकमा खा बैठे.

MOHAMMED SIRAJ WITH A RIPPER!🔥



Aisa ball dala ki stump hi tod diya — sheer pace, perfect line, absolute destruction! ⚡️🏏#INDvSA



pic.twitter.com/Zc1dMBKg2a — AtifOnCricket 🏏 (@cricatif) November 16, 2025

हार्मर ने बल्ले को आगे लाया ही नहीं और हाथ ऊपर की तरफ उठा दिया. परिणाम यह रहा कि गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आई और स्टंप को बिखेर दिया. मजेदार बात ये रही कि इस दौरान स्टंप भी टूट गया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें स्टंप को दो टुकड़ों में देखा जा सकता है.

गेंदबाजी में चमके मगर बल्लेबाजी में फ्लॉप रहे हार्मर

आपको बता दें कि कोलकाता टेस्ट की पहली पारी में गेंद से कहर ढाने वाले हार्मर बल्लेबाजी में बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं. पहली पारी में महज 5 रन बनाने वाले हार्मर दूसरी पारी में 9 रन बनाकर आउट हुए हैं.

