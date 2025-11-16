विज्ञापन
विशेष लिंक

VIDEO: मोहम्मद सिराज ने अपनी दनदनाती स्पीड से तोड़ दिया स्टंप, बिना पीछे मुड़े पवेलियन भागा बल्लेबाज

मोहम्मद सिराज ने साइमन हार्मर को क्लीन बोल्ड करते हुए स्टंप तोड़ दिया है. जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
VIDEO: मोहम्मद सिराज ने अपनी दनदनाती स्पीड से तोड़ दिया स्टंप, बिना पीछे मुड़े पवेलियन भागा बल्लेबाज
मोहम्मद सिराज ने साइमन हार्मर को किया बोल्ड
  • कोलकाता टेस्ट में IND vs SA को पहली पारी में 159 रन पर आउट किया और दूसरी पारी में भी कम स्कोर पर रोक दिया
  • भारतीय टीम के लिए दूसरी पारी में रवींद्र जडेजा ने चार विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाजी की भूमिका निभाई
  • मोहम्मद सिराज ने साइमन हार्मर को बोल्ड करते हुए उनकी पारी समाप्त कर दी और स्टंप भी टूट गया था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Mohammed Siraj, India vs South Africa: कोलकाता टेस्ट रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. मेहमान टीम को पहली पारी में 159 रनों पर ढेर करने के बाद भारतीय टीम ने उन्हें दूसरी पारी में भी सस्ते में पवेलियन लौटा दिया है. भारतीय टीम की तरफ से दूसरी पारी में सबसे सफल गेंदबाज रवींद्र जडेजा रहे. जिन्होंने 4 सफलता प्राप्त की. उनके अलावा मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव क्रमशः 2-2 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. इनके अलावा अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को 1-1 सफलता मिली.

मोहम्मद सिराज ने साइमन हार्मर को बोल्ड

मैच के दौरान भारतीय टीम के तेज तर्रार गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से साइमन हार्मर को बोल्ड किया. वह चर्चा में आ गए हैं. भारत की तरफ से पारी का 54वां ओवर लेकर मैदान में आए सिराज ने ओवर की तीसरी गेंद गुड लेंथ पर टप्पा खिलाते हुए हल्की सी अंदर की तरफ घुमाई. जहां हार्मर गेंद को परखने में नाकमयाब रहे और पूरी तरह से चकमा खा बैठे.

हार्मर ने बल्ले को आगे लाया ही नहीं और हाथ ऊपर की तरफ उठा दिया. परिणाम यह रहा कि गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आई और स्टंप को बिखेर दिया. मजेदार बात ये रही कि इस दौरान स्टंप भी टूट गया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें स्टंप को दो टुकड़ों में देखा जा सकता है.

गेंदबाजी में चमके मगर बल्लेबाजी में फ्लॉप रहे हार्मर

आपको बता दें कि कोलकाता टेस्ट की पहली पारी में गेंद से कहर ढाने वाले हार्मर बल्लेबाजी में बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं. पहली पारी में महज 5 रन बनाने वाले हार्मर दूसरी पारी में 9 रन बनाकर आउट हुए हैं.

यह भी पढ़ें- टीम बदलने पर रवींद्र जडेजा की फीस में क्यों हुई कटौती, कौन है इसके पीछे का कारण? जानें सब कुछ

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Mohammed Siraj, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now