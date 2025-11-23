'सिराज का टैंक कभी खाली नहीं होता', गुवाहाटी टेस्ट में 'मियां भाई' की इस डेयरिंग को देख हैरत में डेल स्टेन

- स्टेन ने सिराज की गेंदबाजी की ऊर्जा और लगातार मेहनत की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका टैंक कभी खाली नहीं होता
- गुवाहाटी टेस्ट में सिराज ने पहली पारी में दो विकेट लिए और लगातार बेहतर प्रदर्शन से सफलता हासिल की
- सिराज ने 2023 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 43 विकेट लेकर गेंदबाजी में शीर्ष स्थान हासिल किया है
Dale Steyn on Mohammed Siraj: साउथ अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने मोहम्मद सिराज को लेकर बड़ा बयान दिया है. स्टेन ने सिराज की गेंदबाजी पर कमेंट्री के दौरान बयान दिया और कहा कि, सिराज का टैंक कभी खाली नहीं होता, वह हर स्थिति में ऊर्जा से भरे रहते हैं.' बता दें कि गुवाहटी में दूसरे दिन मुथुसामी, काइल वेरेन और मार्को यान्सेन ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों को जमकर खबर ली, एक समय ऐसा था कि भारतीय गेंदबाजों के अंदर थकाम साफ झलक रहा था लेकिन सिराज ने हिम्मत नहीं हारी, लंच के बाद तरोताजा होकर सिराज ने सेनुरन मुथुसामी को जायसवाल के हाथों कैच कराकर भारतीय खिलाड़ियों में जोश भर दिया.
जैसे ही जायसवास ने मुथुसामी को आउट किया वैसे ही स्टेन ने मोहम्मद सिराज को लेकर बयान दिया. डेल स्टेन ने मैदान पर मोहम्मद सिराज के लगातार गेंदबाजी करने और उनकी एनर्जी की तारीफ करते हुए कहा, "सिराज का टैंक कभी खाली नहीं होता, उन्होंने साबित किया है कि लगातार मेहनत करने से आपको सफलता मिलती है."
गुवाहाटी टेस्ट में सिराज ने पहली पारी में दो विकेट लेने में कामयाबी हासिल की. बता दें कि सिराज साल 2025 में टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. इस साल मोहम्मद सिराज ने अबतक टेस्ट में 43 विकेट ले चुके हैं. दूसरे नंबर पर जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी हैं जिनके नाम टेस्ट में इस साल 42 विकेट दर्ज है.
2025 में टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट
- मोहम्मद सिराज - 43*
- मुज़राबानी - 42.
- मिशेल स्टार्क - 39.
मुथुसामी ने जमाया शतक
मुथुसामी ने कुलदीप पर छक्का जड़कर अपनी रन संख्या 90 रन के पार पहुंचाई। इसके बाद उन्होंने इसी गेंदबाज पर चौका लगाया और फिर सिराज की गेंद पर दो रन लेकर अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया. सेनुरन मुथुसामी ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया जबकि मार्को यानसन ने आक्रामक पारी खेलकर दुनिया को हैराम कर दिया.
यह पता नहीं है कि भारतीय टीम प्रबंधन और उनके डेटा विश्लेषक ने मुथुसामी पर कोई होमवर्क किया था या नहीं, जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में नाबाद 89 रन बनाकर अपनी टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. यही नहीं टेस्ट क्रिकेट में उनका औसत 46 से अधिक है.
