IND vs NZ, 5th T20I: अभिषेक शर्मा को लेकर कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्या फिर करेंगे ये प्रयोग! रणनीति का ऐसा हुआ था हाल

Abhishek Sharma Strike in 5th T20I vs NZ or Not: विशाखापत्तनम में खेले गए चौथे T20 मुकाबले में टीम इंडिया को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी. 216 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 165 रनों पर सिमट गई और 50 रनों से मुकाबला हार गई.

Abhishek Sharma Strike in 5th T20I vs NZ or Not

Abhishek Sharma Strike in 5th T20I vs NZ or Not: भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का आख़िरी मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. सीरीज के निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी इस टक्कर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव चौथे T20 में नाकाम रहा अभिषेक शर्मा वाला प्रयोग एक बार फिर दोहराएंगे या नहीं?

विशाखापत्तनम में खेले गए चौथे T20 मुकाबले में टीम इंडिया को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी. 216 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 165 रनों पर सिमट गई और 50 रनों से मुकाबला हार गई. इस हार की सबसे बड़ी वजह रही टॉप ऑर्डर की नाकामी और नई ओपनिंग रणनीति का फ्लॉप होना.

ओपनिंग में बदलाव बना चर्चा का विषय

सीरीज के शुरुआती तीन मैचों में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने ओपनिंग की थी, लेकिन हर बार संजू ने स्ट्राइक ली थी. चौथे T20 में पहली बार रणनीति बदली गई और अभिषेक शर्मा को पहली गेंद खेलने की जिम्मेदारी दी गई. यह प्रयोग टीम इंडिया के लिए बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हुआ. अभिषेक शर्मा अपने आक्रामक अंदाज़ में पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच थमा बैठे और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. उनके जल्दी आउट होते ही भारतीय पारी दबाव में आ गई.

ईशान किशन की गैरमौजूदगी में अभिषेक और सूर्यकुमार यादव से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज़ सस्ते में आउट हो गए, जिससे रन चेज़ पटरी से उतर गया.

दुबे ने दिखाई उम्मीद, लेकिन साथ नहीं मिला

हालांकि इस निराशाजनक प्रदर्शन के बीच शिवम दुबे की विस्फोटक पारी भारतीय फैंस के लिए राहत की बात रही. दुबे ने महज़ 15 गेंदों में अर्धशतक जड़ते हुए T20I में भारत के लिए तीसरा सबसे तेज़ अर्धशतक लगाया. उन्होंने 23 गेंदों में 65 रन बनाए, लेकिन दूसरे छोर से सहयोग न मिलने के कारण उनकी यह पारी भी टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सकी.

 क्या आखिरी मैच में बदलेगी सोच?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आख़िरी T20 में टीम मैनेजमेंट उसी प्रयोग पर कायम रहेगा? बैटिंग कोच सितांशु कोटक का बयान इस ओर इशारा करता है कि टीम अभी भी अभिषेक शर्मा की क्षमता में भरोसा रखती है. "अभिषेक ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत सारे शॉट खेलता है, लेकिन उसके शॉट ऐसे नहीं लगते जैसे कोई अंधाधुंध मार रहे हो. वो बॉल की मेरिट के हिसाब से खेलते हैं."

इस बयान से साफ है कि अभिषेक को सिर्फ एक मैच के आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा. T20 वर्ल्ड कप 2026 को ध्यान में रखते हुए टीम मैनेजमेंट प्रयोगों से पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही.

तिरुवनंतपुरम में होने वाला यह मुकाबला सिर्फ सीरीज का आखिरी मैच नहीं, बल्कि टीम इंडिया की भविष्य की T20 रणनीति की झलक भी देगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि गंभीर और सूर्यकुमार एक खराब नतीजे के बावजूद अपने प्रयोग पर भरोसा दिखाते हैं या फिर प्लेइंग इलेवन में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलता है.

संभावित प्लेइंग XI

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमराह, अर्शदीप सिंह

