Asia Cup 2025: पड़ोसी ने तैयार किया यह ऑपरेशन 'पाक वेब', भारत ने इन 3 को सौंपा जवाब का जिम्मा

India vs Pakistan: एशिया कप (2025) में वह समय आ ही गया, जिसका इंतजार पूरा एशिया बेसब्री से कर रहा है. रविवार को भारत और पाकिस्तान (Ind vs Pak) 'महायुद्ध' में आमने सामने होंगे. और पड़ोसी ने अपने हालिया प्रदर्शन और हालात को देखते हुए टीम सूर्यकुमार (Suryakumar Yadav) को मात देने के लिए 'ऑपरेशन पाक वेब' तैयार किया है. और अगर पड़ोसियों ने ऐसा किया है, तो इसकी बहुत ही ठोस वजह है. दरअसल यह ऑपरेशन पाक वेब स्पिन अटैक से जुड़ा है. मतलब पाकिस्तान ने भारत के सुपर सितारों को घेरने के लिए स्पिनरों को केंद्र में रखकर प्लान तैयार किया है. चलिए आप इसके पीछे की ठोस वजह जान लें.

' पाकिस्तानी तिलगों' ने मचा रखा है गदर!

पड़ोसी के ऑपरेशन 'पाक वेब' की सबसे बड़ी वजह है उसके तिलंगे लेफ्ट-आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज, सूफियां मुकीम और लेगब्रेक गुगली अबरार अहमद. इन तीनों ने पिछले साल टी20 विश्व कप के बाद से दुनिया भर के बल्लेबाजों को जमकर लूटा है. और इन तीनों का रिकॉर्ड अपने आप पूरी कहानी खुद-ब-खुद बोल रहा है. और इसी दमदार रिकॉर्ड के बूते पड़िसों ने रविवार के लिए तैयार किया है ऑपरेशन पाक वेब!

यह रिकॉर्ड बहुत कुछ कहता है!

सबसे ज्यादा जलवा पिछले साल विश्व कप के बाद से सूफियां मुकीम ने बिखेरा है. इस लेफ्ट-आर्म स्पिनर ने तब से लेकर अभी तक 18 मैचों में 27 विकेट लिए हैं. सुफियां ने सबसे ज्यादा विकेट ही इस अवधि में नहीं चटकाए, बल्कि उनका इकॉनमी रनृरेट 6.09 का रहा है. इसी समयावधि में अबरार अहमद ने 14 मैचों में 22 विकेट चटकाए हैं. अबरार का इकॉनमी रन-रेट 7.15 का रहा है.वहीं, हाल ही में बहुत ही दमदार प्रदर्शन करने वाले मोहम्मद नवाज ने पिछले साल टी20 विश्व कप के बाद से 12 मैचों में 21 विकेट लिए हैं. उनका इकॉमी रन-रेट 6.47 का रहा है, तो पारी में 5 विकेट 1 बार लिए हैं.

भारत ने तैयार कर दिया अटैक सिस्टम!

गौतम गंभीर जानते हैं कि टीम लंबे समय बाद खेल रही है. और पाकिस्तानी तिलंगे कमाल कर रहे हैं. UAE में मौजूद हमारे रिपोर्टर के अनुसार भारतीय प्रबंधन ने तिलंगों पर हमले का प्लान संजू सैमसन, तिलक वर्मा और कप्तान सू्र्यकुमार को सौंपा है. इन तीनों को खास तरीके से और पूरी प्लानिंग के साथ नेट पर अभ्यास कराया गया है. कुल मिलाकर यह यह टक्कर बहुत ही रोमांचक होने जा रही है क्योंकि यह भिड़ंत बहुत हद तक मैच का परिणाम तय करेगी.