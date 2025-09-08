विज्ञापन
ये 3 भारतीय और एक विदेशी बल्लेबाज तोड़ सकता है 175 रन का रिकॉर्ड, क्रिस गेल की भविष्यवाणी

Chris Gayle predicts record-breaking knock by IPL stars soon: क्रिस गेल ने वर्ल्ड क्रिकेट से 4 ऐसे बल्लेबाजों का चुनाव किया है जो भविष्य में उनके 175 रन के रिकॉर्ड को तोड़ने में सफल रह सकते हैं.

ये 3 भारतीय और एक विदेशी बल्लेबाज तोड़ सकता है 175 रन का रिकॉर्ड, क्रिस गेल की भविष्यवाणी
Chris Gayle predicts Who can break his 175* record in IPL:
  • आईपीएल 2013 में क्रिस गेल ने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 66 गेंदों पर नाबाद 175 रन बनाए थे
  • गेल ने शुभमन गिल, निकोलस पूरन, जयसवाल और अभिषेक शर्मा को अपना रिकॉर्ड तोड़ने वाला बताया
  • गेल के अनुसार युवा खिलाड़ी तेज़ स्कोरिंग रेट से आईपीएल में रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता दिखा रहे हैं
Who will break his 175* record in IPL: आईपीएल 2013 में क्रिस गेल (Chris Gayle) ने पुणे वॉरियर्स टीम के खिलाफ धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी की थी और 66 गेंद पर नाबाद 175 रन बनाए थे. गेल का यह आईपीएल रिकॉर्ड आजतक कोई नहीं तोड़ पाया है .वहीं, अब खुद यूनिवर्स बॉस के नाम से विख्यात क्रिस गेल ने उस खिलाड़ी के बारे में भविष्यवाणी की है जो उनका यह महारिकॉर्ड तोड़ सकता है. गेल ने तीन भारतीय और एक विदेशी खिलाड़ी का चुनाव किया है जिसके अंदर इस रिकॉर्ड को तोड़ने का मद्दा है. (Chris Gayle predicts record-breaking knock by IPL stars soon)

गेल ने शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर बात करते हुए उन खिलाड़ियों के नाम बताएं हैं. गेल ने कहा, "रिकॉर्ड तो टूटने के लिए ही होते हैं, मुझे लगता है कि आईपीएल में ऐसा होगा क्योंकि आजकल के युवा खिलाड़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, आप स्कोरिंग रेट भी देखिए, ये खिलाड़ी कैसे स्कोर कर रहे हैं."

क्रिस गेल ने आगे कहा, "निकोलस पूरन, यहां तक कि शुभमन गिल भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और एक बार जब आप लय में आ जाते हैं, फिर रोकना मुश्किल हो जाता है. मुझे जायसवाल और अभिषेक शर्मा पसंद है..यहां तक कि 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी मेरा यह रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं."

वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी को देखकर हैरत में हैं क्रिस गेल

वेस्टइंडीज के इस दिग्गज ने वैभव सूर्यवंशी का भी ज़िक्र किया, जिन्होंने आईपीएल 2025 में अपनी ज़बरदस्त बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया. सिर्फ़ 14 साल की उम्र में, वैभव पुरुष टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र के शतकवीर बन गए, उन्होंने इस सीज़न में राजस्थान रॉयल्स के लिए 38 गेंदों पर 101 रन बनाए. 

जब उनसे पूछा गया कि उस उम्र में वह क्या कर रहे थे, तो गेल ने बताया कि वह हाई स्कूल में थे और अंडर-14 क्रिकेट खेल रहे थे. उन्होंने बताया कि "क्रिकेट कितनी तरक्की कर चुका है, जहां वैभव जैसे युवा अपने करियर की शुरुआत में ही आईपीएल जैसे बड़े मंच पर छा जाते हैं."

