विज्ञापन
विशेष लिंक

क्रिस गेल ने चुने दुनिया के टॉप 10 सबसे खतरनाक गेंदबाज, इस बॉलर को बताया सबसे तूफानी

Chris Gayle react on top 10 Toughest Bowler: यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने दुनिया के 10 सबसे खतरनाक गेंदबाजों के नाम बताए हैं.

Read Time: 3 mins
Share
क्रिस गेल ने चुने दुनिया के टॉप 10 सबसे खतरनाक गेंदबाज, इस बॉलर को बताया सबसे तूफानी
Chris Gayle on top 10 Toughest Bowler, गेल ने बताया
  • क्रिस गेल ने शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में विश्व क्रिकेट के टॉप दस सबसे खतरनाक गेंदबाजों का चयन किया है
  • उन्होंने वसीम अकरम, ग्लेन मैकग्रा, शोएब अख्तर, शेन बॉन्ड और डेल स्टेन जैसे गेंदबाजों को चुनौतीपूर्ण बताया है
  • गेल ने कहा कि भारत के जहीर खान, हरभजन सिंह और अनिल कुंबले भी बेहतरीन गेंदबाजों में शामिल हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Chris Gayle Picks top 10 Toughest Bowler : T20 क्रिकेट की दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज रहे क्रिस गेल (Chris Gayleने विश्व क्रिकेट से टॉप 10 सबसे मुश्किल गेंदबाजों का चुनाव किया है जिसके खिलाफ उन्होंने बल्लेबाजी की है. शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर बात करते हुए गेल ने टॉप 10 सबसे खतरनाक गेंदबाजों के नाम बताए हैं. गेल ने पॉडकास्ट में बताया है कि वो किसी भी गेंदबाज से नहीं डरते थे लेकिन जब वो खेलते थे तो उनके सामने एक से बढ़कर एक गेंदबाज होते थे जिनके खिलाफ बल्लेबाजी करना किसी चुनौती से कम नहीं थी. 'यूनिवर्स बॉस' के नाम से विख्यात गेल ने 10 ऐसे गेंदबाजों का चुनाव किया है जिसे वो सबसे मुश्किल गेंदबाज मानते हैं. (Toughest Bowler for Chris Gayle)

गेल ने पॉडकास्ट पर 10 सबसे खतरनाक गेंदबाजों के नाम बताए हैं, गेल ने कहा, ""जब मैंने शुरुआत की थी, वसीम अकरम, वकार यूनुस, एलन, डोनाल्ड, जैक्स कैलिस, ग्लेन मैकग्रा, शोएब अख्तर, शेन बॉन्ड, डेल स्टेन, चमिंडा वास, स्पिनर्स के तौर पर मुरलीधरन, शेन वार्न, सकलैन मुश्ताक, अनिल कुंबले और  हरभजन सिंह ऐसे गेंदबाज रहे जिनके सामने बल्लेबाजी करना चुनौती थी, लेकिन मुझे इनसे कभी डर नहीं लगता था, इन्हें मुझसे डर लगता था. मेरा मतलब है कि वे मुझे आउट कर देते हैं, लेकिन वे चूक जाते हैं, वे लड़ाई जीत जाते हैं, लेकिन सुनो, वे केवल एक ही गेंद पर होता था, लेकिन वे मुझसे डरते हैं, यार, मैं उनसे नहीं डरता."

गेल ने पॉडकास्ट पर बताया कि "वसीम अकरम एक ऐसे गेंदबाज थे जो शानदार थे और काफी विकेट लेते थे. गेल ने ये भी बताया कि ग्लेन मैकग्रा, शोएब अख्तर, शेन बॉन्ड जैसे गेंदबाजों का सामना करना यकीनन एक चुनौती होती थी." यूनिवर्स बॉस ने कहा कि, भारत की ओर से जहीर खान, हरभजन सिंह और अनिल कुंबले बेहतरीन गेंदबाज थे."

कौन तोड़ेगा क्रिस गेल का 66 गेंदों में 175 रन का रिकॉर्ड? (Who Will be break Chris Gayle's 66 ball 175 run record)

"मैंने कहा, रिकॉर्ड तो टूटने के लिए ही होते हैं, मुझे लगता है कि आईपीएल में ऐसा होगा क्योंकि आजकल के युवा खिलाड़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, आप स्कोरिंग रेट भी देखिए, ये खिलाड़ी कैसे स्कोर कर रहे हैं,  निकोलस पूरन, यहां तक कि शुभमन गिल भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और एक बार जब आप लय में आ जाते हैं,फिर रोकना मुश्किल हो जाता है. मुझे जायसवाल और अभिषेक शर्मा पसंद है..यहां तक कि 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी मेरा यह रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Christopher Henry Gayle, Cricket, Anil Kumble, Wasim Akram
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com