'मेरा अपमान हुआ, मुझे डिप्रेशन जैसा महसूस हुआ...', क्रिस गेल ने IPL की इस टीम पर लगाए गंभीर आरोप

Chris gayle on Punjab Kings: क्रिस गेल ने पंजाब किंग्स को लेकर एक बड़ा बयान दिया है जिसने फैन्स के बीच खलबली मचा दी है. बता दें कि साल 2021 के सीजन में गेल ने अचानक से पंजाब किंग्स छोड़ने का फैसला किया था, जो कोविड-19 के कारण लीग के निलंबन के बाद संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में हुआ था. क्रिस गेल ने शुभंकर मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर बातचीत में पंजाब किंग्स को लेकर बड़ा बयान दिया और माना है कि इस फ्रेंचाइजी में उनका अपमान किया गया. गेल का यह बयान अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है.

गेल ने पॉडकास्ट में कहा, "मेरा आईपीएल अचानक खत्म हो गया था और ये पंजाब किंग्स के साथ था. मेरा मतलब है कि पंजाब किंग्स इलेवन फ्रेंचाइज़ी में मेरा अनादर किया गया. मुझे लगा कि मेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया जा रहा है, जबकि एक सीनियर खिलाड़ी ने लीग के लिए इतना कुछ किया है, और फिर आपका अनादर किया जाता है और वे आपके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं, और फिर मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरी इमारत मेरे कंधों पर है".

पंजाब किंग्स में मुझे डिप्रेशन जैसा महसूस

क्रिस गेल ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, " ज़िंदगी में पहली बार मुझे डिप्रेशन जैसा महसूस हुआ. इसलिए जब लोग डिप्रेशन की बात करते हैं, तो मुझे इसका थोड़ा-बहुत अंदाज़ा हो जाता है और यह मेरे लिए नहीं था.

कुंबले से बात करते हुए मेरे आंखों में आंसू थे

क्रिस गेल ने आगे ये भी कहा कि, "आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपका मानसिक स्वास्थ्य पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है. मैंने अनिल (अनिल कुंबले) को फ़ोन किया. मैंने उनसे आमने-सामने बात की और कहा कि सुनो, मैं जा रहा हूं क्योंकि उसी समय मेरा वर्ल्ड कप भी था और हम बबल में थे, इसलिए आप बाहर नहीं आ सकते थे, इसलिए आपका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा था, यह वाकई बहुत परेशान करने वाला था और आपको बर्बाद कर रहा था. मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था और मुंबई के खिलाफ़ खेले गए आखिरी मैच के बाद, मैं ऐसा था, 'यार, इसका कोई मतलब नहीं है.. मैं शांत रहने के बजाय खुद को और नुकसान पहुंचा रहा हूं. मैं जब कुंबले से बात कर रहा था, तब मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे."

केएल राहुल ने भी मुझसे बात की

गेल ने ये भी बताया कि उस समय पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल थे. उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की, उन्होंने मुझे कहा, "किस, आप रुको, आप अगला मैच खेलोगे. फिर मैंने कहा कि, भाई थैंक्यू. मैंने ऑल द बेस्ट कहा. बैग पैक किया और वहां से चला गया."

बता दें कि साल 2018 सीजन में पंजाब किंग्स के लिए गेल ने 11 मैचों में 368 रन बनाए. इसमें उन्होंने तीन अर्धशतक और एक शतक लगाने का कमाल किया था. वहीं, अगले सीजन में उन्होंने 13 पारी खेलकर 490 रन बनाने में सफलता हासिल की थी. वहीं, 2020 में उनके नाम 7 पारियों में कुल 288 रन दर्ज थे. इसके बाद 2021 के सीजन में गेल ने 10 पारी खेलकर 193 रन बनाए थे.