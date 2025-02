Champions Trophy 2025: इस दिग्गज ने कर दिया जायसवाल के साथ खेला, जानें क्यों उठ रहे हैं भारतीय वनडे टीम में बदलाव पर सवाल

हाल ही में भारतीय वनडे टीम में खासे नाटकीय बदलाव हुए हैं. पिछले दिनों स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के चोटिल होने के बाद बहुत ही असमंजस जैसे हालत हो गए थे, लेकिन मंगलवार को यह पेसर चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy 2025) से बाहर हो गया. बुमराह की जगह अब हर्षित राणा (Harshit Rana replaces bumrah) ने ले ली है, लेकिन जिस बात का ज्यादा शोर नहीं मचा, वह रहा दबे पांव वरुण चक्रवर्ती (varun chakravarthy replaces jaiswal) का यशस्वी जायसवाल की जगह ले लेना. हालांकि, वरुण को पहले से ही टीम के साथ जोड़ लिया गया था, लेकिन इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी कि उन्हें जायसवाल की जगह टीम में ले लिया जाएगा. बहरहाल, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही हैं, वह यह है कि हेड कोच गौतम (Gautam Gambhir) की सिफारिश पर जायसवाल के साथ खेलेा हो गया. वहीं, मीडिया में भी बुमराह की हाइप में वरुण की खबर दब गई, जबकि जायसवाल की जगह वरुण का शामिल किया जाना बहुत बड़ी खबर थी. फैंस ही नहीं, पंडित भी हैरान हैं कि विशेषज्ञ ओपनर और खासकर परफॉरमर जायसवाल को बाहर क्यों किया गया और इसके चर्चे सोशल मीडिया पर जोर-शोर से हैं. इन सभी का कहना है कि अगर किसी को बाहर करना ही था, तो स्पिनर के बदले स्पिनर चुना जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

Fortunes changed quickly for Yashasvi Jaiswal.



- ODI debut.

- Dropped next match.

- Removed from Champions Trophy squad and replaced by Varun Chakravarthy.pic.twitter.com/wuXpFggjBM — Inside out (@INSIDDE_OUT) February 11, 2025

बदलाव पर उठ रहे हैं सवाल

सोशल मीडिया पर इस बदलाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं. क्रिकेट को फॉलो करने वाले फैंस हालिया बदलाव को लेकर कमेंट कर रहे हैं. जायसवाल ने रोहित के साथ पहले वनडे में पारी की शुरुआत की थी. यह यशस्वी का करियर का पहला मैच था. वह कोहली के बदलाव के रूप में नहीं आए थे, लेकिन अगले मैच में अय्यर को बाहर न बैठाकर जायसवाल को XI से बाहर बैठा दिया गया. इस खबर की चर्चा कम भी नहीं हुई थी कि अब चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आई खबर ने फैंस पर एक और बम फोड़ दिया.

जायसवाल के साथ खेला क्यों?

बहराहल, भारतीय टीम में हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती का आना हेड कोच गौतम गंभीर की टीम चयन में "दखल और पावर" के बारे में बताता है. सूत्रों के अनुसार इन दोनों का चैंपियंस ट्रॉफी टीम में चयन गंभीर की सिफारिश पर ही किया गया. यह भी संयोग है कि दोनों ही खिलाड़ी उस केकेआर के लिए खेलते हैं, जिसके मेन्टॉर पिछले सीजन में गौतम गंभीर थे. ऐसे में फैंस यह भी सवाल कर रहे हैं कि पहले गंभीर के केकेआर से जुड़ाव के कारण कुछ खिलाड़ी विशेष को जरुरत से ज्यादा लाभ मिल रहा है? बहरहाल, यह बात वरुण पर तो लागू नहीं ही होती. चक्रवर्ती ने हाल ही इंग्लैंड के खिलाफ टी20 में बहुत ही शानदार प्रदर्शन के बाद वनडे करियर का आगाज किया गया था. वरुण के आने के साथ ही अब टीम में स्पिनरों की संख्या पांच हो गई है. ऐसे में फैंस सवाल कर रहे हैं स्पिनर की जगह स्पिनर क्यों नहीं? जायसवाल के साथ यह खेला क्यों?

अब हम क्या कहें, आप खुद पढ़ लें और समझ लें...बात आसानी से समझी जा सकती है

- Selected Harshit Rana over mohammed Siraj

- Selected Varun Chakraborty and removed yashasvi Jaiswal.



This mdc biased, selfish, KKR sexual becoming Indian team's coach is the worst thing that happened to indian cricket. pic.twitter.com/1zgMH17550 — 𝐒𝐡𝐫𝐞𝐲𝐚𝐬𝐌𝐒𝐃𝐢𝐚𝐧™ (@Itzshreyas07) February 11, 2025

जायसवाल के तमाम चाहने वाले सवाल उठा रहे हैं

Yashasvi Jaiswal was India's first-choice opener until the first ODI, but Gautam Gambhir & selectors dropped him for the Champions Trophy. Varun Chakravarthy gets in for Dubai pitches that aren't spin-friendly. #ChampionsTrophy2025 |#YashasviJaiswal pic.twitter.com/ooEebwp8mj — Harsh 17 (@harsh03443) February 11, 2025

आप देखें कि फैंस जायसवाल के बाहर होने से कितना ज्यादा दुखी है

I can bet that if Virat Kohli hadn't been injured that day, Shreyas Iyer would have been dropped from the Champions Trophy squad instead of Yashasvi Jaiswal. Anyways, Thank you Kohli Saab pic.twitter.com/7nHBtZSsTi — Yash. (@105of70Mumbai) February 11, 2025

चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम

रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, रवींद्र जडेजा, वरुण चक्रवर्ती