CAN vs UAE Live Score T20 World Cup 2026: कनाडा कर रही पहले बल्लेबाजी, जानें पल-पल का लाइव अपडेट

CAN vs UAE Live Score T20 World Cup 2026: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी टी20 वर्ल्ड कप में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ टॉस जीतकर कनाडा पहले बल्लेबाजी कर रही है.

CAN vs UAE Live Score T20 World Cup 2026: कनाडा के कप्तान दिलप्रीत बाजवा ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप मैच में शुक्रवार को यहां संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. मौजूद विश्व कप में दोनों टीमों के अभियान की शुरुआत निराशाजनक रही. कनाडा को दक्षिण अफ्रीका से 57 रन से हार का सामना करना पड़ा था जबकि यूएई को न्यूजीलैंड ने 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी. (Live Scorecard)

कनाडा के कप्तान दिलप्रीत बाजवा ने टॉस जीतने के बाद कहा,"हम पहले बल्लेबाजी करेंगे. हम दोनों संबद्ध टीमें हैं, इसलिए पहले बल्लेबाजी करके उन पर लक्ष्य का पीछा करने का दबाव बनाना चाहते हैं. विकेट बहुत अच्छा है, हमने कल का मैच देखा और भारत ने बहुत अच्छा स्कोर किया. मुझे लगता है कि यह बल्लेबाजी के लिए अनुकूल सप्ताहांत है. जैसा कि मैंने कहा, लक्ष्य का पीछा करने का दबाव तो रहेगा ही. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलना मेरे लिए कप्तान के तौर पर एक अच्छा अनुभव रहा है और मुझे कप्तान चुनने के लिए बोर्ड का धन्यवाद. मैं इसका आनंद ले रहा हूं. हम उसी टीम के साथ खेलेंगे जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली थी और उम्मीद है कि आज यह कारगर साबित होगी."

वहीं यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने कहा,"एक ही विकेट पर दूसरा मैच, हम भी बल्लेबाजी की तलाश में थे लेकिन मुझे लगता है कि हमें उन्हें कम स्कोर पर रोकना होगा. सच कहूं तो कोई दबाव नहीं है. बस हमें वैसे ही खेलना है जैसे पहले खेला था. हम गेंद और बल्ले से विपक्षी टीम के खिलाफ खेलेंगे, बस इतना ही. हम दो बदलावों के साथ उतर रहे हैं. ध्रुव और एक अन्य खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं. इसलिए फारूक और जवाद की वापसी हुई है."

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

संयुक्त अरब अमीरात प्लेइंग इलेवन: आर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, मयंक कुमार, सोहैब खान, हर्षित कौशिक, मुहम्मद अरफान, मुहम्मद फारूक, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद जवादुल्लाह

कनाडा प्लेइंग इलेवन: दिलप्रीत बाजवा (कप्तान), युवराज समरा, नवनीत धालीवाल, निकोलस किर्टन, श्रेयस मोव्वा (विकेटकीपर), हर्ष ठाकेर, साद बिन जफर, जसकरन सिंह, दिलन हेइलिगर, कलीम सना, अंश पटेल.


