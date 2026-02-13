विज्ञापन
Australia vs Zimbabwe LIVE Score, T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिम्बाब्वे कर रहा पहले बैटिंग

Australia vs Zimbabwe T20 World Cup 2026 LIVE Score Updates: जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रही है.

Australia vs Zimbabwe T20 World Cup 2026 LIVE Score Updates:

Australia vs Zimbabwe LIVE Updates, T20 World Cup 2026: कोलंबो में T20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप B के मुकाबले में जिम्बाब्वे ने शानदार शुरुआत की है. फिलहाल ब्रायन बेनेट और रयान बर्ल बल्लेबाजी कर रहे हैं. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के स्टैंड इन कप्तान ट्रैविस हेड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया. हाल के अपने प्रदर्शन के उलट, ऑस्ट्रेलिया ने टिम डेविड और बेन ड्वारशुइस के रूप में दो खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग XI में वापस शामिल किया है. दूसरी ओर, सिकंदर रजा की कप्तानी वाली जिम्बाब्वे टीम में दो खास स्टार खिलाड़ी ब्रेंडन टेलर और रिचर्ड नगारवा नहीं हैं. दोनों टीमों ने टूर्नामेंट के अपने शुरुआती मैच जीते थे. (LIVE SCORECARD)

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग XI): ट्रैविस हेड (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), कैमरून ग्रीन, मैट रेनशॉ, ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड, मार्कस स्टोइनिस, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा, मैथ्यू कुहनेमन

जिम्बाब्वे (प्लेइंग XI): ब्रायन बेनेट, तदीवानाशे मारुमानी (विकेट कीपर), डियोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा, ग्रीम क्रेमर, ब्लेसिंग मुज़राबानी


