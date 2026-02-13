विज्ञापन
T20 World Cup 2026: अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले शेयर किया फिटनेस अपडेट, अर्शदीप सिंह के ब्लॉग में आए नजर

Abhishek Sharma Fitness Updates, T20 World Cup 2026: अभिषेक शर्मा अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है. टीम उनकी लंबी समय की फिटनेस को प्राथमिकता दे रही है.

Abhishek Sharma, T20 World Cup 2026:

Abhishek Sharma Fitness Updates, T20 World Cup 2026: भारतीय टीम के ओपनिंग बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा हाल ही में पेट की समस्या से उबरने के बाद पहली बार टीम के साथी अर्शदीप सिंह के व्लॉग में दिखाई दिए. उन्हें गुरुवार को टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2026) के ग्रुप A मुकाबले में नामीबिया के खिलाफ पेट की दिक्कत के कारण बाहर बैठना पड़ा था. लांकि वह अभी पूरी तरह फिट नहीं हैं, लेकिन वीडियो में उन्होंने अपनी रिकवरी की झलक साझा की. अर्शदीप द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में उनसे उनकी सेहत, वजन घटने और डाइट को लेकर सवाल किए गए, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले से पहले उनकी संभावित वापसी पर.

वीडियो में अभिषेक ने बताया कि वह फिलहाल सख्त डाइट पर हैं और केवल दाल-चावल खा रहे हैं. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उनका करीब 2 किलो वजन कम हो गया.

क्या पाकिस्तान के खिलाफ खेल पाएंगे अभिषेक?

गंभीर पेट संक्रमण के कारण इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में उनका खेलना अभी भी तय नहीं है. जानकारी के मुताबिक, वह टूर्नामेंट के शुरुआती मैच से पहले ही अस्वस्थ हो गए थे और नई दिल्ली में एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस और डिहाइड्रेशन के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती रहे. अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है और शुक्रवार को हल्की प्रैक्टिस करते भी देखा गया, लेकिन टीम प्रबंधन कोई जोखिम लेने के पक्ष में नहीं है.

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने हाल ही में कहा कि अभिषेक अभी पूरी तरह ठीक नहीं हैं और एक-दो मैच मिस कर सकते हैं. इससे साफ है कि टीम उनकी लंबी अवधि की फिटनेस को प्राथमिकता दे रही है.

संक्रमण की वजह से उनका वजन घटा है और स्टैमिना पर भी असर पड़ा है. हालांकि स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें नेट्स में देखकर सकारात्मक संकेत दिए, लेकिन अंतिम फैसला मैच से पहले होने वाले आखिरी अभ्यास सत्र के बाद ही लिया जाएगा. अगर अभिषेक मैच फिटनेस साबित नहीं कर पाते हैं, तो संजू सैमसन के साथ ईशान किशन के ओपनिंग करने की संभावना है.

