तेलंगाना में 116 नगर पालिकाओं और 7 नगर निगमों के चुनाव के लिए आज काउंटिंग हो रही है. मतगणना राज्य भर के 123 केंद्रों पर हो रही है. जल्द ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे. तेलंगाना में इस बार सत्तारूढ़ कांग्रेस, विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है. इन चुनावों के रिजल्ट से साफ हो जाएगा कि राज्य में किस पार्टी की लहर है. मतों की गिनती में समय लगने की संभावना है, क्योंकि मतदान के दौरान मतपत्रों का इस्तेमाल किया गया था. डाक मतपत्रों की गिनती सबसे पहले शुरू की गई. वोटिंग के लिए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतगणना केंद्रों पर लगभग 12,000 पुलिस कर्मियों और रैपिड एक्शन टीम को तैनात किया गया है.
मतगणना कक्ष के भीतर केवल मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, उम्मीदवार और उनके चुनाव एवं मतगणना एजेंट ही मौजूद हैं. राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने कहा कि सभी मतगणना केंद्रों और ‘स्ट्रांग रूम' के बाहर ‘वेबकास्टिंग' की जा रही है. चुनाव में 73 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया.
कांग्रेस को जीत का भरोसा
कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने 12 फरवरी को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी नेताओं राहुल गांधी एवं के सी वेणुगोपाल से मुलाकात की और उन्हें बताया कि कांग्रेस को शहरी चुनावों में अच्छे परिणाम मिलेंगे. कांग्रेस और पहले दो कार्यकाल तक राज्य पर शासन कर चुकी बीआरएस, दोनों के विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभरने की उम्मीद में भाजपा ने निकाय चुनाव में जोरदार प्रचार किया.
एडुलपुरम नगरपालिका में कांग्रेस की जीत
तेलंगाना निकाय चुनाव में कांग्रेस ने कई सीटों पर बढ़त बना ली है. एडुलपुरम नगरपालिका के वार्ड नंबर-15 में कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली है. कांग्रेस उम्मीदवार तम्मिनेनी विजया लक्ष्मी ने खम्मम जिले के एडुलापुरम नगर पालिका में वार्ड नंबर-15 से जीत दर्ज की है.
यदागिरिगुट्टा नगर पालिका में बीजेपी की जीत
बीजेपी ने इस बार तेलंगाना निकाय चुनाव में काफी जोर लगाया है. पार्टी बंपर जीत का दावा कर रही है. इस बीच यदागिरिगुट्टा नगर पालिका में वार्ड नंबर 1 पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है. यदागिरिगुट्टा नगर पालिका का वार्ड नंबर एक यादारी भुवनागिरी जिले में आता है. यहां से भाजपा उम्मीदवार बी राधा ने जीत हासिल की है.