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दिल्ली कैपिटल्स का स्टार क्रिकेटर कभी भी हो सकता है गिरफ्तार, हाई कोर्ट ने दिया आदेश

कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया. यह आदेश एक मेडिकल छात्रा की शिकायत पर दर्ज आपराधिक मामले के सिलसिले में दिया गया, जिसमें रेप, आपराधिक धमकी और अन्य गंभीर अपराधों का आरोप लगाया गया था.

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दिल्ली कैपिटल्स का स्टार क्रिकेटर कभी भी हो सकता है गिरफ्तार, हाई कोर्ट ने दिया आदेश
अभिषेक पोरेल
IANS

कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को क्रिकेटर अभिषेक पोरेल और एक अन्य की तत्काल गिरफ्तारी का निर्देश दिया है. कोर्ट ने मेडिकल छात्रा की शिकायत पर ये निर्देश दिया. छात्रा ने बलात्कार, आपराधिक धमकी और अन्य गंभीर अपराधों का आरोप लगाया है. इससे पहले, जून में बंगाल और दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल के खिलाफ एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने शादी के झूठे वादे के तहत यौन संबंध बनाए और उसके साथ मारपीट की और आपराधिक धमकी दी.

पोरेल, जो पहले भारत ए टीम के साथ यूके और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर चुके हैं, ने सभी आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया है. महिला और उसकी मां ने मंगलवार को हुगली जिले के मोगरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कहा कि उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी है.

पोरेल पर पिछले तीन साल से रिश्ते में होने का आरोप

शिकायत के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया कि वह और पोरेल पिछले तीन साल से रिश्ते में थे और पिछले साल मतभेद सामने आए, जिसके बाद क्रिकेटर ने कथित तौर पर उससे "दूरी" बनानी शुरू कर दी. उसने आगे आरोप लगाया कि पोरेल ने उससे शादी करने का वादा किया था लेकिन अब वह ऐसा करने को तैयार नहीं है.

पोरेल पर शादी के वादे के और यौन संबंध बनाने का भी आरोप

महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि पोरेल ने शादी के वादे के तहत उसके साथ यौन संबंध बनाए और उस पर मारपीट और आपराधिक धमकी देने का भी आरोप लगाया. एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, 'हमें एक शिकायत मिली है और हमने जांच शुरू कर दी है.' पोरेल, जो इस समय बेंगलुरु में हैं, ने आरोपों से इनकार किया और उन्हें झूठा बताया. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने अभी तक उनसे संपर्क नहीं किया है.

मीडिया में पोरेल के हवाले से कहा गया, 'मैं अब अच्छा खेल रहा हूं, इसलिए कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं.' 23 वर्षीय ने कहा कि पुलिस द्वारा प्रारंभिक पूछताछ पूरी करने के बाद वह विस्तार से जवाब देगा. उन्होंने कहा, 'जब पुलिस जांच करेगी तो मैं इस बारे में बात करूंगा. मैंने अभी तक पुलिस से बात नहीं की है.'

बाएं हाथ के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, पोरेल ने 2023 से इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व किया है. उन्होंने पिछले सीज़न में दिल्ली कैपिटल्स के लिए चार पारियों में 108 रन बनाए थे. उन्होंने 2021-22 सीज़न में बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया और 32 प्रथम श्रेणी और 23 लिस्ट ए मैच खेले हैं.

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