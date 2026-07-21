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अभिषेक शर्मा रचेंगे इतिहास, जिम्बाब्वे के खिलाफ 16 रन और बन जाएगा T20I महारिकॉर्ड

Abhishek Sharma Upcoming Record, IND vs ZIM T20I: इंग्लैंड दौरे पर उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके अभिषेक शर्मा, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में उनके पास बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है.

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अभिषेक शर्मा रचेंगे इतिहास, जिम्बाब्वे के खिलाफ 16 रन और बन जाएगा T20I महारिकॉर्ड
Abhishek Sharma Upcoming Record, IND vs ZIM T20I:

Abhishek Sharma Upcoming Record, IND vs ZIM T20I: भारतीय टीम का इंग्लैंड दौरा टी20 क्रिकेट में उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा. टीम इंडिया को पूरी सीरीज में जीत का इंतजार करना पड़ा और कई बल्लेबाज अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे. सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी इंग्लैंड के खिलाफ लगातार बड़ी पारी नहीं खेल पाए और 5 मैचों में 131 रन ही बना सके थे. अब उनकी नजर जिम्बाब्वे दौरे पर होगी, जहां सिर्फ एक अच्छी पारी उन्हें रिकॉर्ड बुक में सबसे ऊपर पहुंचा सकती है. 23 जुलाई से हरारे स्पोर्ट्स क्लब में शुरू होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज में अभिषेक के पास बड़ा व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाने का मौका है.

सिर्फ 16 रन और... अभिषेक बन जाएंगे नंबर-1

भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड फिलहाल जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा के नाम है. रजा ने 11 मैचों में 194 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं. उनके नाम छह मैचों में 179 रन दर्ज हैं. यानी पहले टी20 में यदि उनके बल्ले से 16 रन निकलते हैं तो वह 195 रन के साथ इस रिकॉर्ड पर कब्जा कर लेंगे.

भारत-जिम्बाब्वे टी20 में सबसे ज्यादा रन

सिकंदर रजा – 194 रन (11 मैच)
अभिषेक शर्मा – 179 रन (6 मैच)
चामु चिभाबा – 172 रन (7 मैच)
शुभमन गिल – 170 रन (5 मैच)
ब्रायन बेनेट – 168 रन (6 मैच)

अभिषेक शर्मा का जिम्बाब्वे के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्होंने कम मैचों में तेजी से रन बनाए हैं और बड़े स्कोर भी दर्ज किए हैं. यही वजह है कि इंग्लैंड दौरे की निराशा के बाद भी भारतीय टीम को उनसे तेज शुरुआत की उम्मीद होगी.

टीम इंडिया की नजर जीत के साथ रिकॉर्ड पर भी

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम इस दौरे पर जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी. वहीं अभिषेक शर्मा के पास टीम को मजबूत शुरुआत देने के साथ-साथ भारत-जिम्बाब्वे टी20 इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने का सुनहरा मौका भी होगा. अगर उनका बल्ला पहले मैच में चला, तो हरारे में एक नया रिकॉर्ड बनना तय है.

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