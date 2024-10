VIDEO: बीच मैदान में अनहोनी होने से घटी, गेंद लगते ही दर्द से कराह उठी महिला खिलाड़ी, 17 क्रिकेटर गंवा चुके हैं जान

Bridget Patterson Suffers Nasty Injury: महिला बिग बैश लीग 2024 का पांचवां मुकाबला बीते मंगलवार (29 अक्टूबर 2024) को एडिलेड स्ट्राइकर्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच नॉर्थ सिडनी ओवल में खेला गया. जहां एडिलेड की महिला विकेटकीपर खिलाड़ी ब्रिजेट पैटरसन के साथ एक बड़ी दुर्घटना होते-होते रह गई. दरअसल, यह भयानक हादसा सिडनी की बल्लेबाजी के दौरान चौथे ओवर में देखने को मिला. एडिलेड की तरफ से यह ओवर डार्सी ब्राउन डाल रही थीं. ब्राउन ने अपने इस ओवर की पांचवीं गेंद 119 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ऑफ साइड में डाली. जहां गेंद गुड लेंथ पर टप्पा खाने के बाद बल्लेबाज को छकाते हुए पीछे चली गई. यहां विकेटकीपर खिलाड़ी पैटरसन ने गेंद को पकड़ने की कोशिश तो कि लेकिन गेंद असामान्य उछाल के साथ उनके माथे से जा टकराई. जिसके बाद उन्हें मैदान में ही कुछ देर तक अपने माथे को पकड़कर छटपटाते हुए देखा. उनके दर्द का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आखिरकार उन्हें मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा. सुकून भरी खबर यह है कि उनकी स्थिति ठीक है.

क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ियों का चोटिल होना आम बात है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1624 से अबतक 17 क्रिकेटर अपनी जान गंवा चुके हैं. यहां सबसे ज्यादा इंग्लैंड की तरफ से 11 खिलाड़ियों ने अपनी जान गंवाई है. वहीं पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका की तरफ से 2-2 एवं ऑस्ट्रेलिया और भारत की तरफ से 1- 1 क्रिकेटरों की मौत हुई है.

Thoughts are with Bridget Patterson after copping this nasty blow 🙏 #WBBL10 pic.twitter.com/4Yc1hWSmUD