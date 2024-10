Ricky Ponting: रोहित- जायसवाल नहीं बल्कि ये 5 खिलाड़ी है वर्तमान क्रिकेट में सबसे तूफानी बल्लेबाज, रिकी पोंटिंग ने बताया

Ricky Ponting on favourite current Player to Watch out: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) ने पांच ऐसे बल्लेबाज का चयन किया है जिसकी बल्लेबाजी देखना उन्हें काफी पसंद है. पोंटिंग ने स्काई स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए ऐसे पांच खिलाड़ियों का चयन किया है. पोंटिंग ने पहले नंबर पर शुभमन गिल को रखा है तो वहीं दूसरे नंबर पर पोंटिंग की पसंद ऋषभ पंत बने हैं .(Ricky Ponting on Shubman Gill)

इसके अलावा पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने विराट कोहली (Ricky Ponting on Virat Kohli) का भी नाम लिया है जिनकी बल्लेबाजी देखना उन्हें काफी पसंद है. वहीं, उन्होंने संजू सैमसन और जोस बटलर का भी नाम लिया. पोंटिंग ने संजू को लेकर बात की और कहा कि, उनकी बल्लेबाजी मुझे काफी पसंद है, खासकर छोटे फॉर्मेट में वो जिस अंदाज से खेलने हैं वह शानदार रहता है. इसके अलावा पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पोंटिंग ने जोस बटलर को छोटे फॉर्मेंट का बेस्ट बैटर करार दिया और कहा कि, टी-20 में बटलर की बल्लेबाजी देखना उन्हें काफी पसंद है. (Ricky Ponting on Joe Root)

रिकी पोंटिंग ने टेस्ट क्रिकेट से अपना फेवरेट बल्लेबाज जो रूट (Joe Root Vs Virat Kohli) को बताया है. पूर्व कंगारू कप्तान ने कहा कि टेस्ट में रूट कमाल के हैं और उन्हें बड़े फॉर्मेट में बल्लेबाजी करते हुए देखना कमाल का है. वहीं रूट ने यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा का नाम नहीं लिया है जिसने फैन्स को चौंका दिया है. जायसवाल इस साल भारत की ओर से टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. इसके बाद भी जायसवाल, रिकी पोंटिंग की पसंद नहीं बन पाए हैं.

इसके अलावा पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने भारत के अनिल कुंबले और हरभजन सिंह को सबसे खतरनाक स्पिनर करार दिया और कहा कि, "इन दो स्पिनरों के खिलाफ खेलना उन्हें काफी मुश्किल भरा लगता था. इंटरनेशनल क्रिकेट में भज्जी ने मुझे कई दफा आउट किया है. भारतीय स्पिनर्स कमाल के थे".