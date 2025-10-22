ब्रायन लारा ने चुने वर्ल्ड क्रिकेट के 6 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, इस गेंदबाज को बताया सबसे असाधारण

Brian Lara Picks 6 great players of world cricket: ब्रायन लारा ने वर्ल्ड क्रिकेट के 6 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बात की है जिसके खिलाफ खेले और साथ खेले. लारा ने डलास में राष्ट्रीय क्रिकेट लीग के दूसरे सीज़न की शुरुआत के एक भव्य समारोह के दौरान उन खिलाड़ियों के बारे में बात की, लारा ने सचिन तेंदुलकर, मुरलीधरन, वसीम अकरम, शेन वार्न ग्लेन मैक्ग्रा और कर्टली एम्ब्रोस को महान खिलाड़ियों की श्रेणी में शामिल किया है. भव्य समारोह के दौरान लारा ने कहा कि, "इन खिलाडियों के युग में खेलना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही है. मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मैंने भी उसी दौर में क्रिकेट खेला जिस दौर में ये खिलाड़ी खेल रहे थे". पूर्व वेस्टइंडीज दिग्गज ने इस मौके पर कहा, "मेरे लिए ये खिलाड़ी ग्रेट रहे हैं. मेरा मानना ​​है कि मेरे लिए यह क्रिकेट के शायद सबसे अच्छे दो दशक थे जो आप कभी देख सकते हैं."

मुथैया मुरलीधरन सबसे अद्भुत थे, मैं उनके खिलाफ कंफ्यूज हो जाता था

इसके अलावा लारा ने मुथैया मुरलीधरन को सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाज को तौर पर चुना है. मुथैया मुरलीधरन को लेकर लारा ने कहा, "मुझे लगता है कि मुरली मुझे कन्फ्यूज करके आउट कर देते थे. लेकिन मैं उसके खिलाफ बल्लेबाजी करता था तो ज्यादातर स्वीप शॉट खेलता और उसे डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग पर स्वीप करता. फिर मैं नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़ा होकर उसके हाथ पर नज़र रखता और देखता कि वो अपने हाथ से क्या कर रहा है"

लारा ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि टी10 और टी20 मैचों में कुछ कमी है. अब ज़्यादातर बल्लेबाज़ ये नहीं देखते कि गेंदबाज़ के हाथ से क्या निकल रहा है क्योंकि रन बनाने का बहुत दबाव होता है, शॉर्ट बॉल या हाफ वॉली को मैदान से बाहर मारने का बहुत दबाव होता है. सुनील नारायण और दूसरे रहस्यमयी गेंदबाज़ अब बल्लेबाजों को भ्रमित कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि उनके आंकड़े बताते हैं कि वे कितने अच्छे हैं. मुरली असाधारण थे, उन्होंने जितने विकेट लिए, 800 टेस्ट विकेट, ये ही आपको बता देता है कि वे कितने अद्भुत थे..

क्रिकेट के शायद सबसे अच्छे दो दशक थे

ब्रायन लारा ने ये भी कहा, "क्रिकेट के ऐसे दौर में बड़े होना, जिसमें इतने प्रतिभाशाली लोग हों, वार्न,सचिन, वसीम, मैक्ग्रा, कर्टली एम्ब्रोस, मुरलीधरन.. यकीन मानिए, मेरे लिए ये शायद क्रिकेट के सबसे बेहतरीन दो दशक थे जो आप कभी देख सकते हैं.