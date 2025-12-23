बैजबॉल से इंग्लैंड का हुआ 'मोहभंग'! एशेज हारने के बाद ब्रेंडन मैकुलम की होगी छुट्टी? कोच ने दिया ये जवाब

Brendon McCullum On Future As England Coach: इंग्लैंड के मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम ऑस्ट्रेलिया के हाथों एशेज सीरीज में हार के बावजूद अपने पद पर बने रहना चाहते हैं लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कोच के रूप में उनका भविष्य अब उनके नियंत्रण में नहीं है. इंग्लैंड ने पहले तीन टेस्ट मैचों के अंदर ही एशेज को 3-0 से गंवा दिया जिसके बाद मैकुलम की भूमिका पर सवाल उठने लग गए हैं. न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान का इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के साथ अनुबंध 2027 वनडे विश्व कप तक है.

मैकुलम ने इंग्लैंड के कोच के रूप में अपने भविष्य के बारे में पूछे जाने पर पत्रकारों से कहा,"मुझे नहीं पता. यह वास्तव में मेरे हाथ में नहीं है. मैं बस अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करता रहूंगा. यह सवाल किसी और के लिए है, मेरे लिए नहीं." इस भूमिका को 'काफी अच्छा काम' बताते हुए मैकुलम ने कहा कि कड़ी आलोचना के बावजूद वह अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाने के लिए उत्साहित हैं.

उन्होंने कहा,"यह काफी अच्छा काम है. मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है. आप अपने साथियों के साथ दुनिया भर में घूमते हैं, रोमांच से भरा क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं और कुछ उपलब्धियां हासिल करने का प्रयास करते हैं. मेरे लिए यह खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने और उनके साथ मिलकर जितना हो सके उतना हासिल करने से जुड़ा है." इंग्लैंड के मीडिया के अनुसार मैकुलम ने कहा,"मेरे कोच पद पर बने रहने का फैसला अन्य लोगों को करना है. मुझे लगता है कि जब मैंने पदभार संभाला था तब से लेकर अब तक हमने कुछ प्रगति की है."

मैकुलम को पहले इंग्लैंड का टेस्ट कोच नियुक्त किया गया था. इसके बाद उन्हें इस साल की शुरुआत में सीमित ओवरों की क्रिकेट के लिए भी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था. इंग्लैंड पिछले 18 मैच से ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाया है. ऑस्ट्रेलिया में उसने अपनी आखिरी सीरीज 2010-11 में जीती थी. इस बीच ईसीबी के प्रबंध निदेशक रॉब की ने उन रिपोर्टों की जांच करने का वादा किया है जिनमें आरोप लगाया गया है कि खिलाड़ियों ने एशेज के दौरान मिले ब्रेक में अत्यधिक शराब का सेवन किया था। उन्होंने इस तरह के व्यवहार को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया है.

इंग्लैंड जब सीरीज में 0-2 से पीछे चल रहा था, तब उसके खिलाड़ियों ने क्वींसलैंड के एक शहर नूसा में एक रिसॉर्ट में चार रात बिताई थी. ईएसपीएनक्रिकइंफो के अनुसार की ने कहा,"अगर ऐसी बातें सामने आती हैं जिनमें कहा जा रहा है कि हमारे खिलाड़ियों ने अत्यधिक शराब पी, तो निश्चित रूप से हम इसकी जांच करेंगे. यह अस्वीकार्य है लेकिन अब तक मैंने जो कुछ भी सुना है, उससे यही लगता है कि उनका व्यवहार बहुत अच्छा था." बीबीसी के अनुसार कुछ खिलाड़ियों ने कथित तौर पर छह दिन ( दो दिन ब्रिस्बेन में और उसके बाद चार दिन नूसा में) शराब पीने में बिताए.

