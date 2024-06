कैसे टी20 वर्ल्ड कप जितने का सपना होगा पूरा? जब स्टार क्रिकेटर हो गया चोटिल

Brandon King injured: टी20 वर्ल्ड कप 2024 का 42वां मुकाबला इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच सेंट लूसिया स्थित डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में वेस्टइंडीज की टीम को बड़ा झटका लगा है. सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग बल्लेबाजी के दौरान चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए हैं. उनकी चोट कितनी गंभीर है. फिलहाल इसकी पूरी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है.

इंग्लैंड के खिलाफ सेंट लूसिया में पारी का आगाज करते हुए ब्रैंडन किंग जबर्दस्त लय में नजर आ रहे थे. हालांकि, विपक्षी टीम के लिए 5वां ओवर डाल रहे सैम कुर्रन की तीसरी गेंद पर अचानक से वह मैदान में बैठ गए. कोई कुछ समझ पाता उससे पहले उन्हें फिजियो के साथ मैदान से बाहर जाते हुए देखा गया. रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें ग्रोइन स्ट्रेन की समस्या है.

Brandon King gets injured, he was playing so well. 23 off 13 balls for him