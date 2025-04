शाहिद अफरीदी के बिगड़े बोल पर मुक्केबाज गौरव बिधूड़ी, शिखर धवन का करारा जवाब

Boxer Gaurav Bidhuri and Dhawan Blast on Shahid Afridi: विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेता मुक्केबाज गौरव बिधूड़ी ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान शाहिद अफरीदी को करारा जवाब दिया है, जिनकी पहलगाम आतंकवादी हमले पर की गई टिप्पणियों ने कई भारतीयों को नाराज कर दिया है. हमले के बाद, जिसमें 28 नागरिकों की दुखद मौत हो गई थी, अफरीदी पाकिस्तानी टेलीविजन पर दिखाई दिए और भारत के सुरक्षा बलों को दोषी ठहराया, उनकी दक्षता पर सवाल उठाए और साथ ही भारत की खेल भावना पर नकारात्मक प्रकाश डाला. जर्मनी में 2017 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले बिधूड़ी ने भारतीय बलों का बचाव किया और इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग का उदाहरण देते हुए दोनों देशों में खेल मामलों की स्थिति की तुलना की. “पहलगाम में हुए हमलों से पूरा देश अभी भी सदमे में है और भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों ने पाकिस्तानियों को पागल कर दिया है.

इससे पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को भारतीय सेना पर उनके अपमानजनक बयान के लिए करारा जवाब दिया है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना पर अफरीदी द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी के जवाब में धवन ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर अफरीदी को कड़ा संदेश दिया. अपने पोस्ट में धवन ने अफरीदी को 1999 में भारत से पाकिस्तान की हार की याद दिलाई और उनसे सवाल करते हुए पूछा, "पहले से ही इतना गिरे हो, और कितना गिरोगे?" धवन ने अफरीदी को "अनुचित" टिप्पणी करना बंद करने और अपने देश की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह भी दी. उन्होंने भारतीय सेना पर गर्व व्यक्त करते हुए अपने पोस्ट का अंत किया.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी अपने विवादित बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं. लगातार वह कुछ न कुछ ऐसी अनर्गल बातें कर रहे हैं जिससे भारतीय लोगों के निशाने पर वह आ जा रहे हैं. 48 वर्षीय पूर्व ऑलराउंडर ने अब दबी जुबान में ही सही भारत को युद्ध की खुली चुनौती दे दी है. पाकिस्तानी खेल पत्रकार फरीद खान की तरफ से साझा किए गए एक वीडियो में उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है, 'ये अगर हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम हालते जंग में काफी अर्से से हैं. हमारी फौज तो इतनी ट्रेंड हो गई है कि ये तो हमारा मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे. ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हालते जंग में तो काफी अर्से से हैं.'

अफरीदी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'देखिए दहशतगर्दी को कौन सपोर्ट करता है? ना कोई मुल्क करता है. ना कोई मजहब करता है. हमारे 80 से 90 हजार लोग शहीद हुए हैं. इसी तरह है सबेरा. हम तो दहशतगर्दी का मुकाबला कितने अर्से से कर रहे हैं. ठीक है. हम तो उनके खिलाफ... हमारा मजहब उनके खिलाफ है. हमारा मजहब अमन की बात करता है. हमारा मजहब है ही अमन का नाम. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ देखें. अमन की बात की उन्होंने. अल्लाह अमन नसीब करा इस जमीन को.'

Shahid Afridi's message to India on Samaa News:



"Pakistan has suffered the most because of such acts. No religion promotes such acts, and Islam is the most peaceful religion in the world. We are ready in every situation; we have faced a lot" 🇵🇰🇮🇳🤯pic.twitter.com/hrrSOPeoET