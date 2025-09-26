विज्ञापन
India vs Sri Lanka Super-4 Clash: एशिया कप 2025 के सुपर फोर चरण का आखिरी मुकाबला आज भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जाएगा. जहां दोनों टीमों की तरफ से ये खिलाड़ी X फैक्टर साबित हो सकते हैं.

IND vs SL: ये खिलाड़ी साबित होंगे X फैक्टर, लगेंगे छक्के-चौके या होगी विकेटों की पतझड़? जानें सब कुछ
भारतीय टीम
  • एशिया कप 2025 के सुपर फोर चरण का आखिरी मैच भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में आज रात आठ बजे खेला जाएगा
  • भारतीय टीम पहले ही फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है जबकि श्रीलंका दोनों शुरुआती मैच हारकर बाहर हो चुकी है
  • मैच के दौरान दुबई में तापमान लगभग छत्तीस डिग्री सेल्सियस और नमी पचास प्रतिशत के आसपास रहने की संभावना है
India vs Sri Lanka Super-4 Clash: एशिया कप 2025 के सुपर फोर चरण का आखिरी मुकाबला आज (26 सितंबर) भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए ये मैच महज एक औपचारिकता भर रह गया है. क्योंकि भारतीय टीम फाइनल मुकाबले के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुकी है, जबकि श्रीलंकाई टीम शुरुआती अपने दोनों मुकाबले हारकर फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है. हालांकि, श्रीलंकाई टीम की कोशिश रहेगी कि वह इस मैच को जीतकर सम्मान के साथ टूर्नामेंट से विदाई ली. वहीं भारतीय टीम इस मैच को जीतकर एक सुखद एहसास के साथ फाइनल में प्रवेश करना चाहेगी. 

आठ बजे से शुरू होगा मैच 

भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले आज के मुकाबले के लिए दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान में लेट शाम 7.30 बजे आएंगे. वहीं मैच का लाइव रोमांच आधे घंटे बाद यानि कि रात आठ बजे से देखने को मिलेगा. क्रिकेट प्रेमी इस मैच का लाइव लुत्फ अपने टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों एवं डीडी स्पोर्ट्स पर उठा सकते हैं. वहीं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV पर देखने को मिलेगी. जहां आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा. 

मौसम और पिच का मिजाज 

भारत और श्रीलंका के बीच आज का मुकाबला दुबई में खेला जाएगा. जहां उम्मीद जताई जा रही है कि मैच के दौरान ह्यूमिडिटी 50% के आस पास रह सकती है. यही नहीं मैच के दौरान तापमान के 36 डिग्री सेल्सियस के आस पास रहने की भी संभावना जताई जा रही है, जो कि क्रिकेट के हिसाब से अच्छा संकेत है. 

बात करें पिच के बारे में तो पिछले मुकाबले में यहां अच्छा स्कोर देखने को मिला था. भारतीय टीम ने सुपर फोर राउंड के अपने दोनों मुकाबले इसी मैदान पर खेले हैं. जहां दोनों मुकाबलों में वह अच्छा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई थी. इस पिच पर पहली पारी में औसत स्कोर 170 रन का, जबकी दूसरी पारी में औसत स्कोर 150 रन का है. 

भारत बनाम श्रीलंका हेड टू हेड रिकॉर्ड 

भारत और श्रीलंका के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अबतक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम को 21, जबकि श्रीलंकाई टीम को महज नौ मुकाबलों में कामयाबी हासिल हुई है. इसके अलावा एक मैच बिना किसी परिणाम के समाप्त हुआ है. 

ये खिलाड़ी साबित हो सकते हैं दोनों टीमों की तरफ से X फैक्टर 

आज के मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा फिर से भारतीय टीम के लिए X फैक्टर साबित हो सकते हैं. जारी टूर्नामेंट में वह एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं. उनके विस्फोटक बल्लेबाजी की अबतक कोई टीम तोड़ नहीं निकाल पाई है. वहीं विपक्षी टीम की तरफ से वानिंदु हसरंगा टीम इंडिया के लिए टेंशन साबित होते हैं. जारी सीजन में वह गेंदबाजी के साथ-साथ अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी में भी कारगर साबित हो रहे हैं. 

एशिया कप 2025 के लिए भारत और श्रीलंका की टीम 

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह. 

रिजर्व: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल. 

श्रीलंका: चरिथ असलांका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानिदु फर्नांडो, कामिंदु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललागे, चमिका करुणारत्ने, महीश थीक्षणा, दुशमंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा और मथीशा पथिराना. 

