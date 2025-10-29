विज्ञापन

बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म, 200 करोड़ के बजट में बनी और कमाए 20 करोड़, मेकर्स हो गए थे कंगाल

इस फिल्म की असफलता के बारे में डायरेक्टर ने एक बार बात करते हुए खुद बताया था कि वह मेकिंग की प्रोसेस के दौरान ही सेल्फ डाउट में चले गए थे.

हर मामले में बेहद खराब साबित हुई ये फिल्म
भारतीय सिनेमा ने कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली ब्लॉकबस्टर और दिल तोड़ने वाली असफलताएं देखी हैं. कुछ फिल्में इतना बड़ा असर छोड़ती हैं कि मेकर्स को ही डुबो देती हैं. आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की, जिसे भारतीय सिनेमा में मील का पत्थर माना जा रहा था. दो पार्ट में बंटी यह फिल्म डिस्टोपियन एक्शन ड्रामा को आम दर्शकों तक ले जाने की उम्मीद थी. लेकिन सिनेमाघरों में रिलीज होते ही क्रिटिक्स और दर्शकों ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया. फिल्म इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि मेकर्स कंगाली के कगार पर पहुंच गए.

विकास बहल (क्वीन, सुपर 30) ने 2023 में एक ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप फिल्म बनाई, जो न सिर्फ दर्शकों को निराश करती है बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भयानक असफलता का शिकार हुई. साइंस-फिक्शन थ्रिलर गणपत में टाइगर श्रॉफ, कृति सेनॉन और अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे. इस प्रोजेक्ट पर 200 करोड़ रुपये खर्च हुए, लेकिन फिल्म अपने बजट का 10 प्रतिशत भी नहीं वसूल कर पाई. यह साल की सबसे बड़ी फ्लॉप और शायद भारत की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई.

जब डायरेक्टर ने गणपत को बीच में छोड़ने की बात स्वीकारी

गणपत की असफलता पर बात करते हुए डायरेक्टर विकास बहल ने डीएनए को दिए इंटरव्यू में चौंकाने वाले खुलासे किए. उन्होंने बताया कि गणपत उनका सपनों का प्रोजेक्ट था, लेकिन शूटिंग के दौरान उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या बना रहे हैं. बहल ने स्वीकार किया कि फिल्म बनाते समय वे सेल्फ डाउट में डूब गए, क्योंकि उनकी असल कहानी धीरे-धीरे पूरी तरह बदल गई. बॉक्स ऑफिस फेलियर के बाद वे सोचते रह गए कि उन्होंने यह फिल्म बनाई ही क्यों.

गणपत ने प्रोड्यूसर को किया कंगाल

टाइगर श्रॉफ की एक्शन और साइंस-फिक्शन के बैग्राउंड के बावजूद गणपत दर्शकों को सिनेमाघरों तक नहीं खींच पाई. क्रिटिक्स ने फिल्म को नेगेटिव रिव्यू दिए जबकि दर्शकों ने कहानी को क्रिटिसाइज की. इसका नतीजा ये हुआ कि 200 करोड़ के भारी-भरकम बजट वाली यह फिल्म 20 करोड़ के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई. नेगेटिव रिव्यू के सामने प्रोड्यूसर जैकी भगनानी और वाशु भगनानी को भारी नुकसान हुआ. एक साल बाद उन्होंने बड़े मियां छोटे मियां लॉन्च की, जो भी भयानक रूप से फ्लॉप रही. लगातार असफलताओं के बाद खबरें आईं कि उनकी प्रोडक्शन कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है और पूजा एंटरटेनमेंट बंद हो गई.

