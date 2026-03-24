RCB को तगड़ा झटका, IPL 2026 से बाहर हुए तेज गेंदबाज़ यश दयाल, सामने आई ये वजह

Update on Yash Dayal's availability ahead of IPL 2026: आईपीएल 2026 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एक बड़ा झटका लगा है, तेज गेंदबाज़ यश दयाल निजी कारणों से इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे. उनकी गैरमौजूदगी ने कई तरह की अफ़वाहों को जन्म दिया है, खासकर हाल ही में उनके ऊपर लगे गंभीर आरोपों से जुड़े विवादों के बाद. RCB के टीम डायरेक्टर ने दयाल के टूर्नामेंट से हटने की पुष्टि तो की, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि वे अभी भी टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं.

यह ध्यान देने लायक बात है कि यश दयाल का ट्रेनिंग सेशन से गायब रहना और टीम बस के पोस्टर पर उनका नाम न होना, पहले ही उनके आईपीएल में ने खेलने की अफ़वाहों को हवा दे चुका था. कई लोग सोच रहे थे कि आखिर यह गेंदबाज़ है कहां है. खास बात यह है कि दयाल हाल के दिनों में कई बड़े विवादों में रहे हैं. कुछ महीने पहले उन्हें अग्रिम ज़मानत देने से मना कर दिया गया था, जब वे एक ऐसे मामले में फंसे थे जिसमें उन पर कथित तौर पर एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा था.

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आईपीएल 2026 सीज़न में उनकी गैर-मौजूदगी की पुष्टि RCB के टीम डायरेक्टर मो बोबाट ने की. उन्होंने बताया कि दयाल इस समय एक निजी संकट से गुज़र रहे हैं, और इसी वजह से वे आने वाले सीज़न में टीम के लिए नहीं खेल पाएंगे.

दयाल से जुड़े विवादों की शुरुआत जुलाई 2025 में हुई थी, जब उनके खिलाफ शादी का झांसा देकर एक महिला का कथित तौर पर शोषण करने का मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद, जयपुर में उनके खिलाफ POSCO एक्ट के तहत एक और नया मामला सामने आया.

आईपीएल का आगाज 28 मार्च से

डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2026 के नए सीज़न की शुरुआत करने वाली है. रजत पाटीदार की कप्तानी वाली यह टीम, टूर्नामेंट के पहले मैच में ईशान किशन की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी.

ये दोनों टीमें 28 मार्च को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. दोनों ही टीमें सीजन की अच्छी शुरुआत करने की उम्मीद करेंगी, उनका लक्ष्य एक बार फिर इस प्रतिष्ठित खिताब को अपने नाम करना है.

बता दें कि आईपीएल 2025 में आरसीबी चैंपियन बनी थी, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद पिछले सीज़न में छठे स्थान पर रही थी और नॉकआउट राउंड में जगह बनाने में नाकाम रही थी.