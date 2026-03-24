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BCCI ने आखिरी समय में IPL 2026 के लिए बदला यह नियम, टीमों के बीच मची खलबली

Rule for IPL 2026 : आईपीएल का 19वां संस्करण 28 मार्च को शुरू होने के लिए पूरी तरह तैयार है, आईपीएल 2026 के पहले मैच में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा.

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BCCI ने आखिरी समय में IPL 2026 के लिए बदला यह नियम, टीमों के बीच मची खलबली
What IPL teams can and can't do in 2026 edition: BCCI's new guidelines

BCCI Changes This Rule for IPL 2026 : आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने वाला है. उससे पहले बीसीसीआई ने  आईपीएल नियमों में एक बड़ा बदलाव आखिरी समय में किया है. जिसने टीमों के बीच हलचल मचा दी है. आगामी टूर्नामेंट से पहले, बीसीसीआई ने सभी 10 फ्रेंचाइज़ियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं, जिनसे पूरे सीज़न के दौरान अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है. क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, सबसे पहला निर्देश यह है कि टीमों को अपने मैच के दिनों में प्रैक्टिस सेशन करने की अनुमति नहीं होगी. इस नियम का मकसद पिच और विकेट को मैच के लिए सुरक्षित रखना है.

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, बीसीसीआई हर टीम को प्रैक्टिस एरिया में दो नेट और मेन स्क्वायर पर रेंज-हिटिंग के लिए एक साइड विकेट देगा. अगर दो टीमें एक ही जगह पर एक साथ प्रैक्टिस कर रही हैं, तो हर टीम को दो-दो विकेट दिए जाएंगे.

हालांकि, टीमों को अपने विरोधी टीम के लिए तय किए गए प्रैक्टिस एरिया का इस्तेमाल करने की सख्त मनाही है, भले ही वे खाली क्यों न हों.  इन उपायों का मकसद निष्पक्षता बनाए रखना और पिच के इस्तेमाल को नियंत्रित करना है. इसके अलावा, टीमों को मैच के दिनों में अपने खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट करने की भी अनुमति नहीं है.

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खिलाड़ियों के परिवारों के लिए भी जारी किए गए दिशानिर्देश

बोर्ड ने IPL के दौरान खिलाड़ियों के परिवारों की मौजूदगी के संबंध में भी दिशानिर्देश जारी किए हैं. टीमों को निर्देश दिया गया है कि वे मैदान तक केवल टीम बस से ही यात्रा करें. इसके अलावा, परिवारों और दोस्तों को ट्रेनिंग सेशन के दौरान खेल के मैदान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है. वे अभ्यास केवल निर्धारित हॉस्पिटैलिटी क्षेत्रों से ही देख सकते हैं.

खिलाड़ियों को ड्रेस-कोड संबंधी आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करने की भी याद दिलाई गई है. मैच के बाद होने वाले पुरस्कार वितरण समारोहों के दौरान ऑरेंज और पर्पल कैप को निर्देशानुसार पहनना अनिवार्य है.

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