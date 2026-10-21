Bhuvneshwar Kumar Net Worth: करोड़ों की कमाई, आलीशान घर और महंगी गाड़ियां... कितनी है ‘भुवी’ की कुल संपत्ति?

भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार फिर से चर्चा में हैं. 4 साल बाद भुवी की टीम इंडिया में वापसी हुई है. भुवी न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी-20 में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे. आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें सबसे असरदार तेज गेंदबाजों में से एक के रूप में फिर से स्थापित कर दिया है. मेरठ में जन्मे 36 साल के इस गेंदबाज ने क्रिकेट के मैदान के बाहर भी अपना बिजनेस पोर्टफोलियो बनाया है, और उनकी कुल संपत्ति रिपोर्ट के अनुसार लगभग ₹70-75 करोड़ आंकी गई है. भुवी की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी एक शानदार IPL सीजन के बाद हो रही है. इस सीजन ने साबित कर दिया है कि सालों तक चोटों से जूझने और अपने भविष्य पर उठते सवालों के बावजूद, भुवनेश्वर आज भी कितने अहम खिलाड़ी हैं.

क्रिकेट की कमाई से लेकर बिजनेस तक

मैदान के बाहर, भुवनेश्वर ने खेल, फूड एंड बेवरेज के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट जैसे क्षेत्रों में बिजनेस शुरू किए हैं. साल 2018 में, वे मेरठ की फूड एंड बेवरेज कंपनी 'शिवालिक एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड' से बतौर डायरेक्टर जुड़े, एक रिपोर्ट के अनुसार, उनकी वाइफ नूपुर नागर और मां इंद्रेश देवी भी इस कंपनी के बोर्ड से जुड़ी हुई हैं. भुवी मेरठ के परतापुर स्थित 'BK क्रिकेट एकेडमी' से भी जुड़े हैं, इस एकेडमी की शुरुआत उभरते हुए क्रिकेटरों को ट्रेनिंग और विकास के मौके देने के लिए की गई थी.

जुलाई 2025 में, भुवनेश्वर ने साथी भारतीय क्रिकेटरों इशांत शर्मा और उमेश यादव के साथ मिलकर 'पिकल प्रोस' की शुरुआत भी की थी. इस पहल का मकसद बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी के जरिए भारत में 'पिकलबॉल' खेल को बढ़ावा देना है. भुवी के कमर्शियल पोर्टफोलियो में एशिक्स, प्लेयर्सपॉट और न्यूट्रामंत्रा जैसे ब्रांडों के लिए किए गए एंडोर्समेंट भी शामिल हैं.

लगभग 70-75 करोड़ रुपये की नेट वर्थ

रिपोर्ट्स के अनुसार भुवनेश्वर की नेट वर्थ लगभग 70-75 करोड़ रुपये आंकी गई है, उनकी कमाई के स्रोतों में प्रोफेशनल क्रिकेट,आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट, ब्रांड एंडोर्समेंट और बिजनेस से होने वाली आय शामिल हैं. उनके पास कई लग्जरी गाड़ियों भी हैं, जिनमें BMW के मॉडल, एक ऑडी Q3 और एक मर्सिडीज-बेंज C-क्लास शामिल हैं.

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