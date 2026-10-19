अखिलेश यादव 26 नवंबर को जारी करेंगे सपा का घोषणापत्र, कहा- संविधान दिवस को आएगा ‘जन-मन का मेनिफेस्टो’

समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि 26 नवंबर को पार्टी का घोषणापत्र जारी किया जाएगा. इसे "सत्ताईस का संकल्प" बताते हुए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घोषणापत्र PDA की आकांक्षाओं को दर्शाएगा. PDA समाजवादी पार्टी द्वारा तैयार किया गया एक राजनीतिक फॉर्मूला है, जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर अखिलेश यादव ने कहा, "सत्ताईस का संकल्प: PDA का घोषणापत्र। 26 नवंबर 2026 को 'संविधान दिवस' के पवित्र लोकतांत्रिक अवसर पर, हम 'जन-मन घोषणापत्र' जारी करेंगे."

बता दें कि योगी आदित्यनाथ मार्च 2027 में यूपी के मुख्यमंत्री (CM) के रूप में अपना दसवां साल पूरा करेंगे और उन्हें चुनौती देने के लिए मैदान में अखिलेश यादव होंगे.

उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव 2027 में होंगे, जिसमें दो प्रमुख पार्टियों - बीजेपी और समाजवादी पार्टी - के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है. वर्तमान विधानसभा में 403 निर्वाचित सदस्य हैं, जिनमें से 258 बीजेपी से, 107 समाजवादी पार्टी से और 13 अपना दल से हैं.

कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में वापसी करना चाहती है और 2027 के चुनावों में जीत हासिल करने की कोशिश में है. 2022 के चुनावों में, कांग्रेस ने जिन 399 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से वह केवल दो सीटें ही जीत पाई. AIMIM 2022 में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी. अब वह मुस्लिम वोटों को एकजुट करने और 2025 में बिहार चुनावों जैसा प्रदर्शन दोहराने की कोशिश कर रही है.

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश चुनावों में दूसरे स्थान पर रही, लेकिन वह काफी पीछे थी. उसने 111 सीटें जीतीं और उसे 32.06 प्रतिशत वोट मिले. दो अन्य प्रमुख पार्टियां - बहुजन समाज पार्टी (BSP) और इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) - दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाईं. BSP ने केवल एक सीट जीती. इसके अलावा, BSP का वोट शेयर 12.88 प्रतिशत रहा.

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