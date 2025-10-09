बेथ मूनी और अलाना किंग की जोड़ी इतिहास के पन्नों में हो गई अमर, बनाया गजब का रिकॉर्ड

Beth Mooney-Alan King, Women's World Cup 2025: बेथ मूनी और अलाना किंग की जोड़ी ने इतिहास रच दिया है. वह महिला वनडे क्रिकेट में नौवें या उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए शतकीय साझेदारी करने वाली पहली जोड़ी बन गईं हैं. दोनों महिला खिलाड़ियों ने यह विशेष उपलब्धि आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 के नौवें मुकाबले में हासिल की है. टूर्नामेंट का नौवां मुकाबला आठ सितंबर को ऑस्ट्रेलिया विमेंस और पाकिस्तान विमेंस के बीच कोलंबो में खेला गया. जहां दोनों महिला खिलाड़ियों ने नौवें विकेट के लिए 106 रनों की शतकीय साझेदारी की.

बेथ मूनी ने जड़ा वनडे करियर का पांचवां शतक

पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की तरफ से बेथ मूनी का जलवा रहा. पाकिस्तान के खिलाफ अहम मुकाबले में जहां एक छोर से उनकी साथी बल्लेबाज आ रही थीं और जा रही थीं. वहीं दूसरे छोर को उन्होंने मजबूती के साथ संभाले रखा. इस दौरान बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मूनी अपने वनडे करियर का पांचवां शतक भी पूरा करने में कामयाब रहीं. मैच के दौरान उन्होंने कुल 114 गेंदों का सामना किया. इस बीच 95.61 की स्ट्राइक की रेट से 109 रन बनाने में कामयाब रहीं.

एलन किंग ने पूरा किया अपने वनडे करियर का पहला अर्धशतक

बेथ मूनी ही नहीं पिछले मुकाबले में एलन किंग का भी जलवा रहा. जिन्होंने 10वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए अपने वनडे करियर का पहला अर्धशतक पूरा किया. मैच के दौरान उन्होंने कुल 49 गेंदों का सामना किया. इस बीच 104.08 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 51 रन बनाने में कामयाब रहीं. इस बीच उनके बल्ले से तीन चौके और तीन छक्के निकले.

ऑस्ट्रेलिया को मिली शानदार जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो कोलंबो में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम 50 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसका पीछा करते हुए पूरी पाकिस्तानी महिला टीम 36.3 ओवरों में 114 रनों पर ढेर हो गई. जिसकी वजह से उसे 107 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

महिला वनडे में नौवें या उससे निचले क्रम के लिए सबसे बड़ी साझेदारी

106 - ए किंग और बी मूनी - ऑस्ट्रेलिया महिला टीम

77 - ए गार्डनर और के गार्थ - ऑस्ट्रेलिया महिला टीम

76 - के बीम्स और ए ब्लैकवेल - ऑस्ट्रेलिया महिला टीम

73 - एल एस्क्यू और आई गुहा - इंग्लैंड महिला टीम

