Alana King ने रच दिया इतिहास, महिला ODI में यह कारनामा करने वाली बनीं दुनिया की पहली खिलाड़ी

Alana King, Australia Women vs Pakistan Women: आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 का नौवां मुकाबला आठ अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया विमेंस और पाकिस्तान विमेंस के बीच कोलंबो में खेला गया. जहां ऑस्ट्रेलिया विमेंस की टीम 107 रनों से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच की हीरो जरूर अनुभवी बल्लेबाज बेथ मूनी (109) रहीं. मगर 10वें क्रम की बल्लेबाज अलाना किंग की भी जितनी सराहना की जाए, उतनी कम है. कोलंबो में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर हुई ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने 115 रनों पर अपने महत्वपूर्ण आठ विकेट गंवा दिए थे. उसके बाद अलाना ने ना केवल बेथ मूनी का बखूबी साथ निभाया, बल्कि अर्धशतक जड़ने में भी कामयाब रहीं.

मैच के दौरान अलाना किंग ने कुल 49 गेंदों का सामना किया. इस बीच 104.08 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 51 रन बनाने में कामयाब रहीं. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को तीन चौके और तीन खूबसूरत छक्के देखने को मिले. इस उम्दा पारी के बीच उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की. वह महिला वनडे क्रिकेट में 10वें या उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं.

अलाना किंग का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें अलाना किंग के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खबर लिखे जाने तक पांच टेस्ट, 42 वनडे और 27 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से टेस्ट की सात पारियों में 8.83 की औसत से 53, वनडे की 19 पारियों में 18.86 की औसत से 264 और टी20 की पांच पारियों में 14 की औसत से 28 रन निकले हैं. किंग के नाम वनडे में एक अर्धशतक दर्ज है.

वहीं बात करें उनके गेंदबाजी प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने टेस्ट की सात पारियों में 26.15 की औसत से 13, वनडे की 42 पारियों में 19.56 की औसत से 62 और टी20 की 27 पारियों में 18.81 की औसत से 27 सफलता प्राप्त की है.

