पहली पत्नी को नहीं बताई दूसरी शादी की बात, इस्माइल दरबार ने 2nd वाइफ को इस्लाम धर्म अपनाने पर कही ये बात

संजय लीला भंसाली की हम दिल दे चुके सनम और देवदास जैसी फिल्मों के लिए फेमस कंपोजर इस्माइल दरबार ने हाल ही में विक्की लालवानी से हुई बातचीत में अपनी दो शादियों के बारे में बात की. उन्होंने दूसरी पत्नी प्रीति को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने की खबरों से इंकार किया है. वहीं उन्होंने कुबूल किया कि पहली पत्नी फरजाना से उन्होंने अपनी दूसरी शादी की बात छिपाई, जो अलग उनसे अलग रह रही थीं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि इस्माइल दरबार की दूसरी पत्नी का नाम प्रीति हैं, जिन्होंने इस्लाम कुबूल किया और अब उनका नाम आयशा है.

प्रीति को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने के आरोपों पर इस्लाइम दरबार ने कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा किया है. कंपोजर ने कहा, मैंने उनसे नहीं कहा. उन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा किया है. अपनी लाइफ में उनकी अहमियत पर दरबार ने कहा, वह मेरे लिए मां, बहन, और मां बनीं. उन्होंने फैमिली के लिए अपना करियर छोड़ दिया. यह उस महिला के लिए बेहद मुश्किल है, जिन्हें फिल्मों के ऑफर मिल रहे हों.

शादी के बाद फिल्मों में काम करने के लिए मना करने के बारे में दरबार ने कहा,"नहीं, मैं लोगों को काम करने के लिए कहने में विश्वास नहीं रखता. उन्होंने खुद ही काम किया. वह आज भी मुझे कपड़े पहनाती है, मेरे जूतों के फीते बांधती है."

जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी पहली पत्नी फरजाना ने कुछ दोस्तों के साथ पब्लिकली आयशा से उनकी दूसरी शादी का विरोध किया था, तो उन्होंने कहा, "बात यह है कि उन्होंने कभी मुझसे ऐसा कुछ करने की उम्मीद नहीं की थी. वैसे भी, मैं उन्हें लगभग 10 सालों से संकेत दे रहा था. उन्हें भरोसा था कि मैं ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब दो लोगों की आपस में बनती नहीं है, तो ऐसा होना लाजमी है."

पहली पत्नी को धोखा देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके बीच झगड़े उस समय चरम पर थे जब वह प्रीति को डेट कर रहे थे, जिनसे उन्होंने बाद में शादी की. "एक दिन, हमारी बहस के बाद, मैंने आयशा को फोन किया और हम ड्राइव पर निकल पड़े. एक घंटे बाद, मैंने गाड़ी रोकी और उससे शादी के लिए पूछा. उन्होंने हां कर दी. सच कहूं तो, मेरे मन में उसके लिए भावनाएं पनपने लगीं. उस समय मुझे ज़रा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सगाई एक अमीर आदमी से हो चुकी है. उसका भविष्य उज्ज्वल था. वह मेरी हर बात मानती थीय. उसे लगता था कि मैं एक बेहतरीन संगीत निर्देशक हूं. इन दिल खोलकर की गई बातों के बाद वह मुझसे बहुत ज्यादा जुड़ गई,"

इस्माइल ने बताया कि आयशा के हां कहने के बाद,उन्होंने अपनी मां को फोन किया और बताया कि वह दोबारा शादी करने वाला है. यह पूछे जाने पर कि क्या वह उस समय भी अपनी पहली पत्नी के साथ थे तो इस्माइल दरबार ने कहा, "हां, लेकिन उस समय हमारे बीच मतभेद चरम पर थे. मैं असल में घर छोड़कर दो महीने से दूसरे घर में रह रहा था. मैंने उसे कुछ नहीं बताया, और सीधे जाकर आयशा से शादी कर ली." जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि आवेज और जैद उनकी पहली पत्नी से हैं.



