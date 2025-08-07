Ben Stokes: अब कोचिंग की भूमिका में दिखेंगे बेन स्टोक्स, द हंड्रेड की इस टीम ने बनाया मेंटोर

Ben Stokes Northern Superchargers mentor: इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स द हंड्रेड में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के साथ मेंटर के तौर पर जुड़ गए हैं. इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान ने 2021 से 2024 टूर्नामेंट में सुपरचार्जर्स के लिए पांच मैच खेले हैं. वह आगामी सीजन के लिए जल्द ही टीम के साथ जुड़ने वाला हैं. बता दें, बेन स्टोक्स ने हाल ही में कंधे की चोट के चलते भारत के खिलाफ एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज का आखिरी मुकाबला नहीं खेला था, जिसे भारत ने 6 रनों से जीता था.

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी में ऐलान किया गया था कि यह ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया में होने वाली एशेज से पहले अपनी फिटनेस का ध्यान में रखते हुए 100 गेंदों के टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगा. हालांकि, सुपरचार्जर्स को उम्मीद होगी कि स्टोक्स मुख्य कोच एंड्रयू फ्लिंटॉफ के साथ बैकरूम स्टाफ के रूप में टीम के लिए इम्पैक्ट डालेंगे.

बता दें, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स टूर्नामेंट का पहला मुकाबला वीएस वेल्श फायर मेन खेलेगी. 7 अगस्त को टीम अपने अभियान का आगाज करेगी और मैनचेस्टर ओरिजिनल के खिलाफ वह लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला 26 अगस्त को खेलेगी.