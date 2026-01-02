ब्रैंडन मैक्कुलम की होगी छुट्टी? बचाव में उतरे बेन स्टोक्स, कहा- 'किसी और की कल्पना भी नहीं'

Ben Stokes Defend Brendon McCullum: इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज हारने के बाद मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम का बचाव करते हुए कहा है कि वह इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कोई मैकुलम को रिप्लेस करेगा. साल 2022 से मैकुलम और बेन स्टोक्स की जोड़ी ने इंग्लैंड की टेस्ट टीम की कमान संभाली थी. इसके बाद से इंग्लैंड टेस्ट में बैजबॉल की रणनीति पर चल रही है. हालांकि, इंग्लैंड को इसके नुकसान अधिक उठाने पड़े हैं. हाल ही में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के एशेज के शुरुआती तीनों मुकाबले हारकर सीरीज गंवा दी और उसके बाद से मैकुलम के इंग्लैंड के साथ भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं.

'बैजबॉल' से मिला इंग्लैंड को रिजल्ट

जो रूट की अगुवाई में इंग्लैंड के खराब प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने मई 2022 में न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान को रेड बॉल का मुख्य कोच नियुक्त किया था. मैकुलम उससे पहले आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच थे. मैकुलम के मुख्य कोच रहते इंग्लैंड ने 45 टेस्ट मैच खेले हैं और इस दौरान उन्होंने 26 मैच जीते हैं जबकि 17 में टीम को हार का सामना करना पड़ा है. इंग्लैंड ने इस दौरान सिर्फ 2 मैच ड्रॉ खेले हैं.

इंग्लैंड इस दौरान घर पर न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर पर उसने एशेज सीरीज ड्रॉ की. घर के बाहर उसे भारत, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार मिली है. इंग्लैंड मैकुलम के कोच रहते 8 टेस्ट सीरीज जीतने में सफल हुई है जबकि चार सीरीज ड्रॉ पर समाप्त हुई हैं.

इंग्लैंड ने हाल ही में मेलबर्न में जीत दर्ज की. यह जनवरी 2011 के बाद ऑस्ट्रेलिया में उसकी पहली टेस्ट जीत रही. मैकुलम को 2025 की शुरुआत से पहले इंग्लैंड का व्हाइट बॉल फॉर्मेट का कोच भी नियुक्त किया गया था. स्टोक्स और मैकुलम के पास 2027 में होने वाली एशेज सीरीज तक का ईसीबी अनुबंध हैं.

मैकुलम के बचाव में उतरे बेन स्टोक्स

मैकुलम और क्रिकेट निदेशक रॉब की इस सीरीज के बाद जांच के दायरे में हो सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के आखिरी मुकाबले से पहले स्टोक्स ने मैकुलम को लेकर कहा,"मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि मैं और ब्रेंडन निकट भविष्य में ऐसा करने के लिए सही लोग हैं." यह पूछे जाने पर कि क्या वह और मैकुलम एक जोड़ी के के रूप जारी रहेंगे, स्टोक्स ने जवाब दिया,"मुझे नहीं लगता कि कोई और होगा जो इस टीम को वहां से और भी बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सके जहां हम अब हैं."

बेन स्टोक्स ने आगे कहा,"हम 2010-11 के बाद से यहां नहीं जीते हैं और उस सीरीज के बाद से चीजें हो रही हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोगों को चीजों को बदलने की जरूरत है, लेकिन यह वास्तव में काम नहीं कर रहा है, है ना?" "बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे ऊपर बैठते हैं. अतीत में एशेज दौरे अच्छे नहीं रहे हैं. लेकिन अगर आप वही करेंगे जो हमने चार साल पहले किया था, तो हम फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे."

सामने है टी20 वर्ल्ड कप

भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होनी है. अटकलें हैं कि मैकुलम का भविष्य इस बात कर भी निर्भर करेगा कि इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप में कैसा प्रदर्शन करती है.

