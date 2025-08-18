Asia Cup के लिए टीम इंडिया के ऐलान से पहले चयनकर्ताओं के सामने ये 5 बड़े सवाल, इतने बजे होगा प्रेस-कांफ्रेंस

- एशिया कप 2025 के लिए भारत की टीम चयन बैठक 19 सितंबर को मुंबई में दोपहर 12 बजे शुरू होगी और 1:30 बजे PC होगा
- टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच तीन बार मुकाबला होने की संभावना है जिससे दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ेगी
- पाकिस्तान ने सलमान अली आगा को कप्तान बनाया है जबकि बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान टीम में नहीं हैं
Team India Asia Cup 2025 Squad Selection Metting: एशिया कप 2025 से पहले दिग्गजों के 5 बड़े सवाल, पाकिस्तान पर भी नज़र, चयनकर्ताओं का सिरदर्द 9 सितंबर से दुबई और अबु धाबी में होने वाले एशिया कप 2025 के लिए मुंबई में कल 19 सितंबर को टीम का एलान किया जाएगा. 9 से 28 सितंबर तक होने वाले एशिया कप टी-20 टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं.
मुंबई में बारिश के बीच टीम चयन
NDTV को मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई की बारिश के बीच कल दोपहर 12 बजे टीम चयन को लेकर मीटिंग शुरू होगी और दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जायेगा. 8 बार की चैंपियन भारतीय टीम एशिया कप की सबसे कामयाब टीम है. इंग्लैंड में पांच टेस्ट की सीरीज़ में ज़बरदस्त कामयाबी के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों को अबतक दो हफ्ते का आराम मिल चुका है. ऐसे में एशिया कप में फ्रेश इनर्जी के साथ टीम इंडिया के उतरने की उम्मीद की जा रही है.
तीन बार पाकिस्तान से टक्कर की उम्मीद
भारत-पाकिस्तान के बीच इस टूर्नामेंट में तीन बार टक्कर की उम्मीद की जा रही है. ऐसा होता है तो आयोजकों और स्पांसर्स की चांदी ही चांदी है. पाकिस्तान टीम में भारत की टक्कर पाकिस्तान से 14 सितबंर को होनेवाली है. दिलचस्प ये है कि अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं तो दोनों के बीच कम से कम तीन बार टक्कर हो सकती है. ग्रुप-4 में दोनों की भिड़ंत की उम्मीद 21 सितंबर को है. जबकि 28 सितंबर को टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाना है. पाकिस्तान ने 31 साल के लाहौरी ऑलराउंडर सलमान अली आगा को कप्तान बनाया है. जबकि, बाबर आज़म और मो. रिज़वान को टीम में जगह नहीं मिल पाई है.
टीम चयन को लेकर बड़े सवाल
टीम इंडिया के चयन को लेकर कई दिग्गज क्रिकेटर अपनी 15 सदस्यों वाली संभावित टीम का एलान कर चुकै हैं. टीम चयन से पहले कई सवाल बड़े हो गए हैं. मसलन,
1. क्या शुभमन गिल को मिलेगी जगह?
2. क्या मो. सिराज को मिलेगा मौका?
3. ओपनर के तौर पर अभिषेक शर्मा के साथ कौन?
4. क्या विकेटकीपर-बैटर संजू सैमसन को मिलेगा मौक़ा?
5. क्या जसप्रीत बुमराह होंगे टीम में शामिल?
फौरन बाद भारत-विंडीज़ टेस्ट सीरीज
अलग-अलग क्रिकेटर अलग-अलग टीमों का एलान कर चुके हैं. ऐसे में चयनकर्ताओं का सिरदर्द ज़रूर बढ़ा हुआ होगा. एशिया कप के फ़ौरन बाद 2 अक्टूबर से भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच दो टेस्ट की सीरीज़ खेली जानी है. ज़ाहिर तौर पर .यनकर्ता इस फैक्टर का भी ज़रूर ध्यान रखेंगे.
