IPL 2026: 'सरकार से नहीं मिला कोई निर्देश', बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खेलने को लेकर अटकलों के बीच BCCI का सीधा जवाब

BCCI on Bangladesh Players Participation in IPL: केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ की बड़ी राशि में खरीदा था. यह आईपीएल में किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को मिली सबसे बड़ी राशि है.

IPL 2026: 'सरकार से नहीं मिला कोई निर्देश', बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खेलने को लेकर अटकलों के बीच BCCI का सीधा जवाब
BCCI on Bangladesh Players Participation in IPL: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए केकेआर की टीम में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान शामिल हैं. बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के बाद मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर की टीम में शामिल किए जाने का विरोध हो रहा है. देश के कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने रहमान को टीम से बाहर करने और किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में मौका न देने की मांग की है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है.

आईएएनएस को बीसीसीआई के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक भारत सरकार की तरफ से आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को न खिलाए जाने संबंधी कोई निर्देश नहीं मिला है. बीसीसीआई से जुड़े एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि यह हमारे हाथ में नहीं है. हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए. हमें सरकार से कोई इस संबंध में कोई निर्देश नहीं मिला है जिसमें हमें बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में हिस्सा लेने से रोकने का निर्देश दिया गया हो. अभी इस पर ज्यादा कमेंट नहीं किया जा सकता.

16 दिसंबर 2025 को आईपीएल 2026 के लिए नीलामी हुई थी. केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ की बड़ी राशि में खरीदा था. यह आईपीएल में किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को मिली सबसे बड़ी राशि है. बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाओं के बाद आईपीएल 2026 में रहमान को मौका दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं.

आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने रहमान को साइन करने पर केकेआर और उसके को-ओनर, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की बुराई की थी. उन्होंने कहा था कि पड़ोसी देश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरों के बीच एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल करने से हिंदू और सनातन धर्म के मानने वाले दुखी हैं.

30 साल के मुस्तफिजुर रहमान 2016 से आईपीएल खेल रहे हैं. पूर्व में वह सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिट, ल्सऔर सीएसके के लिए खेल चुके हैं. इस दौरान 60 मैचों में वह 65 विकेट ले चुके हैं.

