बीसीसीआई जल्द करेगा सालाना 2026-27 अनुबंध का ऐलान, रोहित-विराट को लेकर यह बड़ा फैसला

BCCI अगले तीन-चार दिन के भीतर खिलाड़ियों के लिए अगले सालाना अनुबंध का ऐलान कर सकता है. और इसमें कई बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं

बीसीसीआई जल्द करेगा सालाना 2026-27 अनुबंध का ऐलान, रोहित-विराट को लेकर यह बड़ा फैसला
बीसीसीआई का लोगो
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) जल्द ही साल 2026-27 के लिए सालाना अनुबंध का ऐलान करेगा. है. अनुबंध से जुड़ी सारी गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं और नए साल के आस-पास इसकी घोषणा की जा सकती. बोर्ड द्वारा अनुबंध में कई बदलाव किए जाने की उम्मीद है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर जिनकी श्रेणी में बदलाव किया जा सकता है. फिलहाल ही ये दोनों खिलाड़ी A+ श्रेणी में है. इसके तहत दोनों को ही सालाना 7 करोड़ रुपये की फीस मिलती है, लेकिन अब बोर्ड ने दोनों के ही पर कतरने की तैयारी कर ली है. और वजह पूरी तरह से एकदम साफ यानी दोनों का केवल एक ही फॉर्मेट में खेलना है. 

गिल को मिलेगा प्रमोशन, रोहित-विराट की पदावनति

रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई अगले दो-तीन दिन में अनुबंध का ऐलान कर देगा. हालांकि, अभी घरेलू क्रिकेट सीजन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बोर्ड ने इस बाबत जल्द ही फैसला लेने का निर्णय लिया है. आम तौर पर अनुबंध का ऐलान फरवरी-मार्च में किया जाता है. पिछले साल तो मामला अप्रैल तक खिंच गया था. लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा. नए अनुबंध के तहत रोहित और विराट को A+ से A कैटेगिरी में रखे जाने की उम्मीद है. वहीं, गिल को A से A+ में प्रोन्नत किया जा सकता है, जो अब दो फॉर्मेटों में भारत के कप्तान हैं. वैसे अनुबंध को लेकर कुछ सवाल भी हैं. 

इन खिलाड़ियों को मिल सकता है प्रमोशन

गिल के अलावा व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में लगातार बेहतर कर रहे तिलक वर्मा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल और हर्षित राणा को प्रमोशन मिल सकता है. ये सभी खिलाड़ी पिछले जारी अनुबंध से लेकर अभी तक तीन या दो फॉर्मेटों का लगातार हिस्सा रहे हैं. वहीं, यह देखना होगा कि टी20 विश्व कप में जगह पाने वाले इशान किशन को प्रमोशन मिलता है या नहीं?

मोहम्मद शमी को जगह मिलना मुश्किल और...?

मोहम्मद शमी ही नहीं, बल्कि बंगाल के लिए खेलने वाले एक और सीमर मुकेश कुमार की भी अनुबंध से छुट्टी हो सकती है. शमी मार्च से अभी तक टीम इंडिया के लिए नहीं खेले हैं, तो मुकेश ने  अपना आखिरी मैच जुलाई 2024 में खेला था.  इनके अलावा यह भी देखना होगा कि बीसीसीआई पिछले अनुबंध की सी कैटेगिरी में शामिल रजत पाटीदार और सरफराज खान, ऋतुकाज गायकवाड़ को लेकर क्या रवैया अख्तियार करता है.

