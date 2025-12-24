विज्ञापन
जो BCCI ना कर सका, फ़ैन्स ने कर दिखाया- सोशल मीडिया पर VIRAT, ROHIT के शतक वायरल

Vijay Hazare Trophy Rohit Sharma and Virat Kohli Century: विराट कोहली ने 15 साल बाद विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी खेलते हुए भी अपनी अलग छाप छोड़ी.

Vijay Hazare Trophy Rohit Sharma and Virat Kohli Century

Vijay Hazare Trophy Rohit Sharma and Virat Kohli Century: विराट कोहली 15 साल बाद और रोहित शर्मा 7 साल बाद विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी के लिए मैदान पर आए तो एक सवाल फ़ैन्स के दिलों में तीर की तरह धंसता रहा- टीम इंडिया के धुरंधरों को लाइव खेलता कहां देखें? ये सवाल तब और अहम हो गया जब जयपुर में रोहित शर्मा और बेंगलुरु में विराट कोहली ने शतकीय पारी खेल कर सुर्ख़ियां बटोर लीं. दोनों ने कई रिकॉर्ड भी बनाये. आख़िरकार फ़ैन्स ने सोशल मीडिया की ताक़त दिखाई और ROKO के कई शॉट्स फ़ोन से शूट कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते रहे. 

लिस्ट-A में विराट का 58वां शतक; सचिन से यूं निकले आगे 

विराट कोहली ने 15 साल बाद विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी खेलते हुए भी अपनी अलग छाप छोड़ी. आंध्र प्रदेश के ख़िलाफ़ बेंगलुरु के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में खेलते हुए विराट ने सिर्फ़ 83 गेंदों पर अपने करियर में लिस्ट-A का 58वां शतक ठोक दिया. चेज़ मास्टर ने आंध्र प्रदेश के 299 के लक्ष्य का पीछा करते हुए 101 गेंदों पर 14  चौके और 3 छक्के लगाकर 131 रन बनाए और दिल्ली ने आंध्र प्रदेश के ख़िलाफ़ 4 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की. फ़ैन्स के ज़रिये सोशल मीडिया पर विराट और रोहित के शतकों के शॉट्स वायरल होते रहे.

इस दौरान किंग कोहली ने लिस्ट-A में 16,000 रन भी पूरे कर लिए. दिलचस्प ये भी है कितेज़ी से 16,000 रन पूरा करने के मामले में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर से भी आगे निकल गएहै. विराट ने 10,000 से लेकर 16,000 लिस्ट-A के रनों का सफ़र सबसे तेज़ी से पूरा किया है. 

रोहित ने किया जयपुर में धमाका

विराट कोहली से थोड़ी देर पहले जयपुर में सिक्किम के ख़िलाफ़ सिर्फ़ 62 गेंदों पर शतक ठोक डाला. रोहित शर्मा ने ज़ाहिर तौर पर सिक्किम के ख़िलाफ़ 94 गेंदों पर 18 चौके और 9 छक्कों के सहारे 165 के स्ट्राइक रेट से 155 रन बनाकर मैच विनिंग पारी पर दस्तख़त कर दिया. 

रोहित शर्मा ने 7 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी करते हुए 62 गेंदों में शतकीय पारी तो खेली ही, इनमें से 80 रन तो सिर्फ चौके-छक्कों के सहारे पूरे कर लिए. लिस्ट-A में रोहित शर्मा की ये सबसे तेज शतकीय पारी है. इससे पहले उनका सबसे तेज शतक 63 गेंदों में वर्ल्ड कप 2023 के दौरान आया था. लिस्ट-A में रोहित के नाम उनका ये 38वां शतक दर्ज हुआ.

