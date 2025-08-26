विज्ञापन
एशिया कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने फिटनेस को लेकर दिया बड़ा अपडेट, BCCI ने शेयर किया वीडियो

Suryakumar Yadav on His Fitness Ahead of Asia Cup 2025: हॉर्निया का ऑपरेशन कराकर मैदान पर कप्तान सूर्या की वापसी हो चुकी है और उन्होंने ट्रेनिंग के साथ-साथ नेट्स में प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है.

Suryakumar Yadav on His Fitness Ahead of Asia Cup 2025: भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को मेज़बान यूएई के खिलाफ करेगा, उसके बाद 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ बहुप्रतीक्षित मुकाबला होगा. दोनों मैच दुबई में खेले जाएँगे. भारत अपना अंतिम ग्रुप चरण का मैच 19 सितंबर को अबू धाबी में ओमान के खिलाफ खेलेगा. एशिया कप का सुपर 4 चरण 20 से 26 सितंबर तक चलेगा, जिसका फाइनल 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा. इस बीच बीते 19 अगस्त को एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया. भारतीय चयनकर्ताओं ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया जिसमें एशिया कप की टीम में शुभमन गिल की बतौर उपकप्तान एंट्री हुई है और सूर्यकुमार यादव कप्तान की भूमिका में होंगे.

एशिया कप से पहले फिटनेस पर सूर्या की फोकस

इस बीच हॉर्निया का ऑपरेशन कराकर मैदान पर कप्तान सूर्या की वापसी हो चुकी है और उन्होंने ट्रेनिंग के साथ-साथ नेट्स में प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है. बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट से ट्रेनिंग और फिटनेस को लेकर सूर्यकुमार यादव के बयान को शेयर किया है, जिसमे सूर्या ने एशिया कप के लिए खुद की तैयारी और चोटिल होने से लेकर अपने रिहैब तक की बातों को फैंस के साथ साझा किया है.

रिहैब और रिकवरी को लेकर सूर्यकुमार यादव ने दिया अपडेट

सूर्यकुमार यादव एशिया कप 2025 से पहले अपनी फिटनेस पर पूरी तरह फोकस कर रहे हैं. पिछले कुछ हफ्तों से वे बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब कर रहे हैं. सूर्यकुमार ने बताया कि वह पिछले 6 हफ्तों से यहां ट्रेनिंग कर रहे हैं और अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आईपीएल के अंत से कुछ दिन पहले उन्हें चोट का पता चला था. इसी जगह पर उन्हें पिछले साल भी चोट लगी थी, जिसके बाद उन्होंने जर्मनी में सर्जरी कराई थी. इस बार भी उनकी सर्जरी सफल रही.

सूर्या ने आगे बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचने पर वहां के ट्रेनर्स और स्टाफ को उनके शरीर की स्थिति और रिकवरी पैटर्न का पूरा अंदाजा हो गया था. शुरूआती दिनों में उन्हें हल्की एक्सरसाइज दी गई और धीरे-धीरे मुश्किल वर्कआउट करवाया गया. सूर्यकुमार ने कहा कि बीसीसीआई का यह सेंटर बेहद शानदार है. यहां मौजूद जिम इतना बड़ा है कि करीब 30 से 35 खिलाड़ी एक साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं. उन्होंने सपोर्ट स्टाफ की मेहनत और सहयोग की भी तारीफ की और कहा कि इस पूरे सफर ने उन्हें काफी आत्मविश्वास दिया है.

ग्रुप मैच के बाद टूर्नामेंट सुपर 4 में आगे बढ़ेगा

ग्रुप चरण के बाद, टूर्नामेंट सुपर 4 में आगे बढ़ेगा, जहां प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें क्वालीफाई करेंगी. अगर भारत ग्रुप ए में शीर्ष पर रहता है, तो उसके सभी सुपर 4 मैच दुबई में होंगे. अगर भारत दूसरे स्थान पर रहता है, तो उसके सुपर 4 मुकाबलों में से एक अबू धाबी में और बाकी दो दुबई में होंगे. सुपर 4 चरण 20 से 26 सितंबर तक चलेगा. दुबई फाइनल की मेजबानी करेगा, जो 28 सितंबर को निर्धारित है.

एशिया कप 2025 के मैचों का पूरा शेड्यूल

9 सितंबर: अफगानिस्‍तान बनाम हांगकांग
10 सितंबर: भारत बनाम यूएई
11 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम हांगकांग
12 सितंबर: पाकिस्‍तान बनाम ओमान
13 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम श्रीलंका
14 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्‍तान
15 सितंबर: श्रीलंका बनाम हांगकांग
15 सितंबर: यूएई बनाम ओमान
16 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम अफगानिस्‍तान
17 सितंबर: पाकिस्‍तान बनाम यूएई
18 सितंबर: श्रीलंका बनाम अफगानिस्‍तान
19 सितंबर: भारत बनाम ओमान

सुपर फोर का शेड्यूल

20 सितंबर, बी1 Vs बी2
21 सितंबर, ए1 Vs ए2 (संभावित भारत बनाम पाक)
23 सितंबर, ए2 Vs बी1
24 सितंबर, ए1 Vs बी2
25 सितंबर, ए2 Vs बी2
26 सितंबर, ए1 Vs बी1

28 सितंबर, फाइनल 

एशिया कप के लिए भारतीय टीम: सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

रिजर्व खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जयसवाल.

