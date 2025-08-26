विज्ञापन
रेलवे स्टेशन पर पानी पीने का देसी जुगाड़, देख लोग बोले- मिल गई जुगाड़ की जननी

Desi Jugaad: महिला का पानी पीने का यह जुगाड़ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. लोगों को यह आइडिया मजेदार भी लगा और हैरान करने वाला भी.

Woman water drinking jugaad: भारत में रोज़मर्रा की मुश्किलों को आसान बनाने वाले अनोखे और मजेदार आइडिया, जो कभी हैरान कर देते हैं तो कभी हंसी से लोटपोट कर देते हैं। आइए आज देखते हैं ऐसा ही एक जुगाड़...भारत में जुगाड़ का नाम आते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. कभी बाइक पर छत लगती है तो कभी ट्रक से बैलगाड़ी बन जाती है. इस बार एक महिला ने अपनी प्यास बुझाने के लिए ऐसा जुगाड़ लगाया कि, लोग देखकर हैरान भी हो रहे हैं और हंस भी रहे हैं.

पानी पीने के लिए लगाया जुगाड़ । desi jugaad woman viral video

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि महिला को प्यास लगी, लेकिन पास में गिलास या बोतल नहीं थी. देखा जा सकता है कि, नल आधुनिक जमाने का लग रहा है, जिसे दबाकर रखने पर ही उस नल से पानी गिरता है. ऐसे में वह पानी पीने के लिए जैसे ही चुल्लू आगे करती तो पानी गायब हो जाता. महिला ने लगातार एक-दो बार और कोशिश की और जब बात नहीं बनी तो उसने अनोखा तरीका अपनाया. देखा जा सकता है कि, पानी पीने के लिए चुल्लू आगे बढ़ाया और नल को दबाए रखने के लिए अपने माथे का इस्तेमाल किया. माथे से नल को लगातार दबाए रखने पर पानी लगातार गिरता रहा और वह महिला आराम से पानी पीती रही. देखने में यह दृश्य जितना मजेदार लगता है, उतना ही लोगों को महिला की स्मार्ट सोच पर ताज्जुब भी हो रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल । smart water drinking trick

यह वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर खूब शेयर किया जा रहा है. लोग इसे देखकर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. किसी ने कहा, देसी जुगाड़ हो तो ऐसा, बिना झंझट प्यास बुझ गई. वहीं, एक यूजर ने मजाकिया अंदाज़ में लिखा, भाई, ये तो सीधा वॉटर एटीएम बना लिया.

लोगों की प्रतिक्रियाएं । viral water drinking hack,

सोशल मीडिया यूजर्स ने ताली और हंसते हुए इमोजी से महिला के जुगाड़ की तारीफ की. कुछ लोगों ने लिखा कि यह तो रियल देसी इनोवेशन है, जबकि कुछ ने इसे मजेदार कॉमेडी आइडिया बताया. यह वीडियो न सिर्फ एंटरटेनमेंट का डोज़ है बल्कि यह भी दिखाता है कि भारत में जुगाड़ की कोई कमी नहीं.

