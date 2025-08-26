अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की तरफ से भारत पर लगाए गए 25 फीसदी अतिरिक्‍त टैरिफ की दरें बुधवार से लागू हो जाएंगी. होमलैंड सिक्‍योरिटी डिपार्टमेंट (डीएचएस) की तरफ से मंगलवार 26 अगस्त को नए टैरिफ की एक नोटिफिकेशन साइट पर अपलोड कर दी गई है. इसके बारे में कहा गया है कि इसे बुधवार (27 अगस्त) को आधिकारिक रजिस्टर में जारी कर दिया जाएगा. इन नई टैरिफ दरों के साथ भारत पर टैरिफ 50 फीसदी तक हो गया है.

जीडीपी पर 2 फीसदी का असर

इस मामले को लेकर इंडस्‍ट्री में थोड़ी सी निराशा भी है और विशेषज्ञों का कहना है कि एक्‍सपोर्ट पर इसका खासा असर पड़ने वाला है. इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के एग्जिक्‍यूटिव काउंसिल के सदस्य और एनर्जी समिति के अध्यक्ष सुनील जैन ने एनडीटीवी से कहा, 'अगर अमेरिका 27 अगस्त, 2025 से 50 फीसदी टैरिफ भारत के एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पर लगता है तो करीब 40 बिलियन डॉलर से 50 बिलियन डॉलर तक भारतीय एक्सपोर्ट प्रभावित होगा. इसका असर 1.50 से 2 प्रतिशत तक GDP पर पड़ेगा.'

राहत पैकेज पर हो विचार

उन्‍होंने यह भी कहा कि भारत चार ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और इसका बहुत ज्यादा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा. लेकिन 50 फीसदी टैरिफ लगने से अमेरिकी बाजार में भारतीय एक्सपोर्ट प्रॉडक्ट्स कम कॉम्पिटेटिव हो जाएंगे क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने भारत के कई प्रतिद्वंद्वी देशों जैसे इंडोनेशिया, बांग्लादेश, तुर्की और पाकिस्तान पर भारत के मुकाबले काफी कम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है. भारतीय निर्यात पर 50 फीसदी टैरिफ के असर को कम करने के लिए सरकार को राहत पैकेज देने पर विचार करना चाहिए.

दो चरणों में लागू हुए टैरिफ

जो नोटिस होमलैंड डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है, उसमें कहा गया है, '6 अगस्त, 2025 के राष्‍ट्रपति के एग्जिक्‍यूटिव ऑर्डर 14329 को प्रभावी करने के लिए होमलैंड सुरक्षा सचिव ने निर्धारित किया है कि अमेरिका के सामंजस्यपूर्ण टैरिफ अनुसूची (HTSUS) को संशोधित करने के लिए उचित कार्रवाई की आवश्यकता है.' ट्रंप ने टैरिफ के पहले राउंड की 25 फीसदी दरों का ऐलान 30 जुलाई को किया था और 6 अगस्‍त को उन्‍होंने 25 फीसदी अतिर‍िक्‍त टैरिफ का ऐलान किया जो रूस से तेल खरीदने की वजह से लगाया गया है. जहां 7 अगस्‍त को पहले चरण का टैरिफ लागू हो चुका है तो वहीं 27 अगस्‍त यानी बुधवार से दूसरे राउंड की दरें लागू हो जाएंगी.